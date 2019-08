Un nouvel entraîneur pour les Nordiques du Collège Lionel-Groulx

L’équipe de soccer des Nordiques du Collège Lionel-Groulx a trouvé son nouvel entraîneur pour entamer la saison 2019-2020. C’est sous l’égide d’Alfredo Fracassi que la formation masculine pourra poursuivre son évolution dans la division 1 de la Ligue du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Avec plus de 10 ans d’expérience comme entraîneur et directeur technique de l’Association régionale de soccer des Laurentides, Alfredo Fracassi a longtemps participé au programme sport-études de l’école secondaire Saint-Gabriel, située à Sainte-Thérèse. Détenteur d’une Licence B de Soccer Canada, il entend faire profiter les étudiants-athlètes de son expertise et favoriser leur progression tout au long de la saison.

La saison sera entamée le dimanche 1er septembre à 15 h tandis que les Nordiques visiteront le Cégep Garneau. Ils recevront ensuite le Collège Champlain de Saint-Lambert sur les terrains du Collège, le vendredi 6 septembre, à 19 h.

Période de recrutement

D’ici le lancement de la saison, les joueurs de soccer inscrits à l’un des programmes d’études du Collège Lionel-Groulx pour l’année 2019-2020 sont invités à se présenter à une demi-journée d’essai afin de se tailler une place parmi les protégés de Fracassi, le lundi 12 août, de 12 h à 14 h. Il est possible d'obtenir plus d'informations à l'adresse [email protected].

Chez les filles

L’équipe féminine pourra également compter sur un nouvel entraîneur-chef. Auparavant entraîneur-adjoint chez les Nordiques, Francisco Vela sera à la tête de la formation. Les joueuses qui étudieront au Collège Lionel-Groulx sont également invitées à une journée d’essai, le lundi 12 août, de 9 h à 12 h afin de tenter leur chance pour faire partie de l’équipe féminine des Nordiques. Pour confirmer sa présence, allez à l'adresse [email protected].