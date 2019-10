Énergir soutient la participation de la Polyvalente Sainte-Thérèse aux activités Fillactive

Énergir annonçait en début de semaine octroyer un don de 500 $ à la Polyvalente Sainte-Thérèse afin de faciliter ses efforts pour encourager les filles à bouger tout au long de l’année à travers des activités Fillactive.

Cette initiative d’Énergir de soutenir chaque année une école avait débuté à l’automne 2017 et se poursuivra jusqu’en 2021. En partenariat avec Fillactive, la Polyvalente Sainte-Thérèse s’engage depuis maintenant six ans à offrir aux filles des activités physiques variées et amusantes qui leur permettent de vivre le sport et l’activité physique autrement.

215 participantes Fillactive à la Polyvalente Sainte-Thérèse

« Quand on sait qu’au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes en matière d’activité physique, c’est magnifique de voir l’engagement d’une école comme la Polyvalente Sainte-Thérèse qui ne compte pas moins de 215 participantes Fillactive. Ce don de 500 $ de notre partenaire Énergir est une belle façon de féliciter les efforts de l’établissement et de leur donner un petit coup de pouce afin de les encourager à poursuivre et amener encore plus d’adolescentes à être actives pour la vie! », affirme Claudine Labelle, présidente fondatrice de Fillactive.

« Avec le soutien offert à la Polyvalente de Sainte-Thérèse, nous facilitons l’organisation d’activités Fillactive pour les jeunes filles. Nous croyons que la pratique de l’activité physique chez les adolescentes peut être un moyen efficace de contribuer à bâtir une société dans laquelle les jeunes filles ont une bonne estime d’elles-mêmes, ce qui permet ultimement d’améliorer la santé collective de toute une communauté », explique Stéphane Scott, directeur du bureau d’affaires des Laurentides chez Énergir.

La remise a eu lieu lors d’une courte cérémonie qui s’est déroulée à même la Polyvalente Sainte-Thérèse en présence de représentants d’Énergir, de Fillactive, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et de la Polyvalente Sainte-Thérèse. 30 participantes Fillactive étaient également présentes pour l’occasion et ont participé à un atelier de Zumba.