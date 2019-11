Un tournoi amical de mini-goalball à l'école Dubois, le 1er décembre

L’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ) invite le public intéressé à la 6e édition du tournoi amical de mini-goalball, qui aura lieu le dimanche 1er décembre, à l’École Dubois située au 562 rue du Palais, Saint-Jérôme, de 13h à 16h30.

Les équipes de Saint-Jérôme, Montréal, Québec et Granby participeront à cette compétition amicale. La particularité de cette activité de sensibilisation est que les jeunes ayant une déficience visuelle peuvent inviter des amis voyants pour jouer avec eux à ce sport paralympique spécialement inventé après la seconde guerre mondiale comme moyen de réadaptation pour les personnes devenues aveugles pendant la guerre.

Six parties au total

Le tournoi sera divisé en deux volets : chaque équipe jouera d’abord contre les trois autres pour un total de six parties. Par la suite, les jeunes participeront à trois épreuves d’habileté individuelles et en équipe : lancers de précision, écoute de la trajectoire du ballon et, finalement, orientation/course à relais.

L’ASAQ offre l’activité de mini-goalball aux jeunes aveugles et malvoyants âgés de 8 à 12 ans sur une base régulière dans les régions de Montréal, Québec et Saint-Jérôme. De plus, le goalball récréatif est offert aux adultes non-voyants, malvoyants et voyants de Montréal et Québec.

Le goalball est un sport joué en gymnase. L’objectif du jeu consiste à faire rouler ou rebondir un ballon qui contient une clochette, de manière à le faire pénétrer dans le but de l’équipe adverse alors que les joueurs adverses essaient de bloquer le ballon avec leur corps. Tous doivent porter

un bandeau, pour égaliser les chances entre les joueurs. Le terrain de goalball est délimité par une bande de ruban adhésif avec une ficelle au centre pour créer une ligne tactile ; de cette manière, les joueurs peuvent s’orienter sur le terrain.

Pour les spectateurs, la consigne du silence absolu est de mise ; pour jouer, les joueurs doivent bien écouter le son des clochettes provenant du ballon sonore.

Les personnes intéressées à pratiquer le goalball sur une base régulière pourront laisser leurs coordonnées à Myriam Rousseau, agente de projets ou communiquer par téléphone au 514 252-3178, poste 3775 ou par courriel à [email protected] Ce sport ne peut être pratiqué par des personnes ayant un décollement de la rétine ou encore un glaucome non contrôlé.