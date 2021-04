La Ville de Lorraine propose de courir 2021 kilomètres

L’édition 2021 de Courir Lorraine propose un but collectif amusant grâce à son Défi des coureurs. L’objectif? Atteindre un total cumulatif de 2021 km parcourus par la population, du 1er au 31 mai.

Chaque participant à l’activité contribuera donc à l’atteinte de cette mission mettant le sport et la santé à l’honneur. Pour encourager les participants, des tirages hebdomadaires auront lieu pendant tout le mois de mai. Si l’objectif cumulatif est atteint, un prix supplémentaire sera tiré parmi tous les joyeux sportifs.

Voici les quatre prix des tirages hebdomadaires :

Une inscription gratuite à un cours de natation ou de tennis pour enfant offert par la Ville de Lorraine (valide pour la saison estivale 2021);

Un abonnement d’une session gratuite pour un adulte d’une valeur de 150 $ chez Cardio plein air;

Une carte-cadeau d’une valeur de 100 $, échangeable au Provigo Dominick Casault (Place Lorraine);

Une carte-cadeau d’une valeur de 100 $, échangeable à la Maison de la Course (Sainte-Thérèse).

Un prix supplémentaire sera tiré le 1er juin si notre objectif cumulatif de 2021 km est atteint. Pour participer au concours, les citoyens doivent transmettre le nombre de kilomètres parcourus à [email protected] , en prenant soin de bien indiquer leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse.

Un kilomètre parcouru équivaut à une participation au tirage. Afin d’immortaliser leur course, les participants seront également invités à se photographier à l’une de nos Places des champions, situées aux départs des deux parcours urbains (parcs Lorraine et Albert-Clément), et à transmettre leurs clichés via la page Facebook Courir Lorraine ou le compte Instagram de la municipalité (#villedelorraine). Ces photos pourront être partagées par la Ville. L’inscription est en cours au www.ville.lorraine.qc.ca.

Les 400 premiers inscrits recevront une trousse des coureurs comprenant dossard, médaille ainsi que plusieurs surprises. Chaque citoyen peut opter pour son parcours préféré ou choisir un des parcours proposés sur l’application Ondago. Rappelons que la participation à Courir Lorraire est gratuite et qu’elle est réservée aux résidents de la ville de Lorraine.

Le conseiller municipal Patrick Archambault encourage les Lorraines et les Lorrains à profiter de Courir Lorraine : « J’invite toute la population à participer. Plus que jamais, on a tous besoin de se dépenser, de bouger. Le sport est bon pour évacuer le stress, et les frustrations, en plus d’être super bénéfique pour notre santé. À Lorraine, les parcs, la forêt et la route verte sont autant d’endroits agréables à inclure à un circuit de marche ou de course. Go, go, go, on gagne tous à enfiler nos espadrilles! »