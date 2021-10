Bourses de soutien à neuf jeunes athlètes de la relève 

Dans le cadre de la Politique de soutien à l’athlète, la Ville de Sainte-Thérèse vient de remettre 2 400 $ en bourses à neuf jeunes athlètes de la relève.

Par leur résilience et leur persévérance, ces jeunes se sont démarqués et ont fait briller leur Ville et leur sport.

Voici les neuf athlètes qui ont reçu une bourse de soutien : Alexis Cousineau (tennis), Léa Cousineau (tennis), Matilde Desharnais-Guenole (athlétisme), Arielle Garant (athlétisme), Cédrik Laberge (hockey), Laurent Plamondon (judo), Jules Rolland (plongeon), Colin Saint-Pierre-Ménard (escrime), May-Anne Seney (softball).

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir et à encourager la jeunesse thérésienne, particulièrement quand on pense aux défis engendrés par les derniers mois. Ces jeunes athlètes sont des modèles de dépassement de soi. La relève mérite non seulement notre appui, mais également notre admiration. Toutes nos félicitations aux récipiendaires! », a souligné Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Les citoyens sont invités à saluer les exploits des récipiendaires en se rendant sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse, où un album photo a été créé en leur honneur.