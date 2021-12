26 médailles pour le club Fondeurs-Laurentides

Le retour aux compétitions sur neige, après près de 2 ans, a permis aux athlètes de démontrer leur niveau de forme lors des premières courses de la saison. Le club Fondeurs-Laurentides a été l’hôte de la première course de la saison, les 3-4 décembre à Morin-Heights, grâce à un partenariat avec Sommet Morin-Heights pour la création de neige artificielle sur le site de compétition.

La neige et les températures douces ont contraint le comité organisateur à réduire la distance de la boucle disponible, mais tous les participants ont été ravis de pouvoir enfiler leurs skis. Rappelons la contribution de Desjardins pour l’achat de canon à neige pour l’enneigement artificielle qui, sans cette subvention, l’événement ne pourrait avoir lieu.

Les Fondeurs ont très bien fait, récoltant 22 médailles. Une participation record de 139 athlètes le vendredi et de 154 athlètes le samedi à cette 4e édition, confirme l’engouement pour le retour à la compétition sur le circuit de ski de fond.

Les 11-12 décembre dernier, plusieurs membres de l’équipe Élite ont participé à la Coupe Canada de l’est présentée dans la région de Gatineau. Anne-Sophie Miron (Ste-Thérèse) a très bien fait en se classant pour la demi-finale sprint libre et s’est classée 15e sur 123 participantes au style classique. Mention spéciale également à Justin Chartrand (Ste-Adèle) qui a terminé 14e sur 129 participants. Samuel Picard (St-Hippolyte) (14e) et Alexandre Cormier (Piedmont) (15e) ont également très bien fait dans la catégorie Open.

Finalement, les 18-19 décembre avait lieu la 2e étape de la Coupe Canada de l’est ainsi que la 1ère étape du circuit Coupe Québec. Samuel Picard s’est démarqué dans la catégorie M16 en remportant l’or en style classique et l’argent en style libre. Sa sœur, Sarah-Ève Picard (St-Hippolyte), a également bien fait dans la catégorie M14 en remportant 2 médailles de bronze au style classique et libre. Notons la 4e place de Xavier Lafond (Brownsburg-Chatham) en style classique et la 5e place d’Olivier Miron (Ste-Thérèse) en style libre.

Qualifications Championnat du monde junior

Une délégation de 9 athlètes des Fondeurs-Laurentides participera à la sélection Junior du 4 au 11 janvier 2022 à Canmore en Alberta. Cette course qualifiera les athlètes en vue du Championnat du monde junior qui aura lieu en Pologne du 28 février au 6 mars 2022.