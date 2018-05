19 nouveaux policiers assermentés, et 23 policiers et préposées honorés

Profitant de l’édition 2018 de la Semaine québécoise de la police, le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion tenait jeudi dernier son annuelle cérémonie de reconnaissance, l’une des plus importantes de son histoire, alors que 19 nouveaux policiers ont été assermentés, dont une recrue bien spéciale, et que 23 policiers et préposées ont été honorés pour leur dévouement et leur professionnalisme.

La cérémonie a débuté en saluant le départ à la retraite de quatre employés du Service : M. Michel Grégoire, M. Joël Bérubé, M. Michel Huet et M. Jean-Luc Fournier. Par la suite, Sylvain Pelletier (directeur adjoint), Vincent Charbonneau (capitaine), Simon Lefebvre (lieutenant), David Provencher (lieutenant), Marie-André Bouchard (lieutenant-détective), Philippe Sylla (sergent-détective), Jean-François Vong (sergent) et Marjolaine Maher (coordonnatrice des services administratifs) ont reçu officiellement leurs nouveaux grades.

Un des moments forts de la soirée a sans aucun doute été la présentation officielle du matricule K9-02, soit Matta, le nouveau chien policier du Service de police. Rappelons que Terrebonne devient ainsi seulement le 3e corps policier au Québec à posséder un chien de soutien.

Fier de ses valeurs organisationnelles, le Service de police remet chaque année la mention honorifique SIRRA à un policier ayant particulièrement mis de l’avant le service à la population, l’innovation, le respect, la responsabilisation et l’appartenance dans le cadre de son travail. L’agent sénior Dominic Côté a reçu cette année cette mention pour son initiative de réalisation d’un procédurier à l’intention des nouveaux lieutenants.

L’émotion a par la suite gagné la salle lors des remises des certificats d’actes méritoires. Les préposées aux télécommunications Nathalie Nolet, Valérie Perreault, Charles Melançon et Christian Desrosiers, ont, par leur travail d’équipe, leur persévérance et leur professionnalisme, permis de localiser rapidement une personne dépressive et suicidaire, permettant ainsi une intervention policière rapide pour venir en aide à cette personne en détresse. Finalement, le sergent Sébastien Berthiaume et les agentsSimon Fortin, Patrick-Aimé Laliberté, Dave Ladouceur-Yanakis, David Alexander, Alexis Duchesne-Hamel, Guillaume Lemay-Lelièvre, Gabriel Côté-Gagnon, Jean-FrançoisLacroix et Sophie Spénard ont chacun reçu un certificat d’acte méritoire pour leur intervention héroïque lors de l’incendie qui a ravagé la résidence Oasis en juillet dernier.

Mentionnons que ces honorés avaient reçus un peu plus tôt dans la semaine le Cristal des prix policiers du Québec, prix qui est remis par l’Assemblée nationale aux policiers du Québec s’étant illustrés par leur courage, leur esprit d’équipe, leur persévérance et leur engagement auprès de leur communauté.

Finalement, comme le veut la tradition, dix-neuf nouveaux policiers ont été assermentés pour conclure cette cérémonie. Représentant le maire M. Marc-André Plante, à l’occasion de cette cérémonie, le conseiller municipal et vice-président de la Commission de la sécurité publique, du

milieu et des personnes, M. Serge Gagnon, s’est fait le porte-parole des élus des municipalités que dessert le Service pour exprimer toute sa reconnaissance : « Les hommes et les femmes à qui nous avons rendu honneur sont la preuve de la grande qualité de nos équipes, eux qui sont chargés de préserver l’un des biens les plus précieux que l’on peut avoir dans une ville : la sécurité et la paix d’esprit », a-t-il déclaré.

« Notre service de police jouit d’une excellente réputation et il est reconnu dans la communauté policière du Québec comme étant un service dynamique, professionnel et soucieux de la qualité du service offert à sa population. Cette réputation s’est bâtie tout au long des années grâce au dévouement et à la compétence de l’ensemble de nos employés. Notre organisation est à l’image de ses membres civils et policiers. Chacun de nous doit dire, avec orgueil, que nous sommes fiers d’avoir été ou d’être membres de cette organisation », de conclure le directeur du Service, M. Marc Brisson, en s’adressant à ses troupes.

Le Service de police de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est composé de 216 policiers et policières, ainsi que de ses 78 employés civils, qui ensemble, dispensent des services professionnels de qualité auprès de 140 580 citoyens au total.