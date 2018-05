Le député M. Ramez Ayoub remet 569 968 $ en subvention à des entreprises et organismes d’ici

C’est avec fierté que le député fédéral M. Ramez Ayoub a procédé, le vendredi 13 avril dernier, à une remise de subventions totalisant 569 968 $ auprès de 72 organismes et entreprises de la région de Thérèse-De Blainville, et ce, dans le cadre du programme Emplois d’été Canada.

Parce que l’éducation des jeunes Canadiens repose aussi sur l’expérience acquise en milieu de travail, le programme Emplois d’été Canada permet aux employeurs d’embaucher des étudiants avec l’aide du gouvernement du Canada. Un tel emploi leur permet aussi de gagner de l’argent pour la prochaine année scolaire.

Le programme crée des occasions d’emploi d’été à l’intention d’étudiants âgés de 15 à 30 ans. « Avec les subventions remises aujourd’hui, c’est 200 emplois qui ont été créés dans notre région, soit 43 de plus que l’an dernier. À titre de député, je sais qu’il est essentiel que les jeunes puissent avoir accès à de l’expérience pratique pour commencer leur carrière. Le programme Emplois d’été Canada permet de stimuler notre économie locale par la création d’emplois », a souligné le député M. Ramez Ayoub devant plus d’une soixantaine de représentants d’organismes et d’entreprises privées venus bénéficier de ces subventions bonifiées.

Les petites entreprises comptant 50 employés ou moins ainsi que les employeurs du secteur public ont reçu une subvention allant jusqu’à 50 % du salaire horaire minimum. Les organismes sans but lucratif peuvent, quant à eux, recevoir jusqu’à 100 % du salaire horaire minimum. Au total, ce sont donc 72 projets qui ont été approuvés, soit six de plus que l’année dernière.

L’an dernier, Emplois d’été Canada a permis l’embauche de plus d’étudiants partout au pays et a pu les aider à obtenir l’expérience de travail et les compétences dont ils ont besoin pour commencer leur carrière du bon pied et réussir.

Emplois d’été Canada fait partie de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars par l’entremise de la Stratégie emploi jeunesse pour aider des jeunes Canadiens à obtenir l’information et à acquérir les compétences et l’expérience de travail dont ils ont besoin pour obtenir un bon emploi.