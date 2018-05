Le 3 juin, la Ville de Blainville invite les familles au Parc équestre

La Ville de Blainville invite la population à participer à sa 14e Fête au parc qui se tiendra au Parc équestre (1025, chemin du Plan-Bouchard) le dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 16 h. Sur le thème « Une fenêtre sur vos services! », cette fête, qui se déroulera durant la Semaine de la municipalité, permettra aux participants de rencontrer les représentants de divers services municipaux (travaux publics, police, incendie, environnement et loisirs), les membres de quelques associations ainsi que certains partenaires de la Ville.

Les familles auront la chance de découvrir l’impressionnant parc de véhicules municipaux, tels que les camions des travaux publics (chargeur avec souffleuse, camion-citerne, rétrocaveuse, etc.), la Brigade Anti-Feu (simulateur de fumée), le camion échelle du Service de la sécurité incendie, l’auto-patrouille, la moto et le véhicule tout-terrain du Service de police.

De plus, une foule d’activités amusantes et gratuites seront proposées, dont des tours à bord d’un camion d’incendie de 1950 (la Balade), une miniferme, des tours de poney et des jeux gonflables. Les visiteurs auront aussi la chance de rencontrer les mascottes Patouille (Service de police) et Yvon Larosé (Service de la sécurité incendie) et de découvrir le nouveau portail citoyen intelligent B-CITI.



50e anniversaire de Blainville

Les participants pourront visiter, sur place, un kiosque aux couleurs des années 1960. Ils découvriront la programmation du 50e anniversaire, rencontreront deux personnages historiques (Louis-Jean-Baptiste Céloron de Blainville et Aline) et profiteront d’un service de dégustation (aspics).