Les élèves de l’École secondaire Rive-Nord à Bois-des-Filion remportent une Médaille de la paix

Des élèves de l'école secondaire Rive-Nord de Bois-des-Fillion se sont vu remettre la Médaille de la paix lors du souper-gale présenté par Desjardins et réunussant quelque 500 convives au Grand Quai du Port de Montréal, le 10 octobre dernier.

Animée par Isabelle Racicot, la soirée a permis de rendre hommage à des personnes et des organisation ayant contribués à faire du Québec un endroit plus pacifique.

Mis sur pied par des élèves de l’école secondaire Rive-Nord, le projet Empreintes a permis d’établir une culture scolaire plus inclusive et respectueuse. Les élèves ont réalisé trois campagnes de sensibilisation:

#OnEstTousRive-Nord pour réduire les tensions et l’intimidation entre les différents programmes de l’école;

Pourquoi un Mois de l’histoire des Noirs au Québec pour attirer l’attention sur l’importance et la raison d’être du Mois de l’histoire des Noirs au Québec;

Non au « blackface » pour sensibiliser leurs pairs et le personnel scolaire à l’appropriation culturelle.



« En tant que société, il nous faut célébrer le sentiment d’appartenance, l’empathie et le pluralisme. Au YMCA, nous croyons à la création de communautés où chacun trouve sa place. Un grand merci à tous ceux qui se joignent à nous pour créer des communautés où chacun peut être soi-même et atteindre son plein potentiel pour que le Québec demeure un lieu sûr et accueillant pour les générations présentes et à venir », a expliqué Stéphane Vaillancourt, président-directeur général des YMCA du Québec lors de la soirée.

« Félicitations aux lauréats et aux nominés de l’édition 2018 des Médailles de la paix. À travers leur passion et leur vision, ils permettent d’apporter du soutien et de l’espoir à des milliers de jeunes, ici et ailleurs. Leurs projets remarquables sont autant de preuves de la force du travail commun et de la collaboration, pour bâtir une société plus juste et plus inclusive. Le succès de la 31 e édition de cette belle soirée démontre à quel point nos communautés sont animées par un fort esprit d’entraide et nous pouvons nous en réjouir », a affirmé le président de la Fondation des YMCA du Québec, Gregory Chrispin, premier vice-président, Gestion de patrimoine et assurance de personnes, Desjardins.