Forte mobilisation des employés et des Lorrains pour la collecte de fonds de Centraide Laurentides

Chaque année, la Ville de Lorraine participe activement à la campagne de collecte de fonds de Centraide Laurentides. Pour l’édition 2017, elle a récolté 2 650 $ en six semaines, un montant record qui dépasse de loin l’objectif fixé à 1 900 $ !



Bien que cette campagne cible principalement le personnel municipal, les citoyens ont également contribué à cette campagne, puisqu’un montant record de 739 $, soit plus du quart du montant total, a été ramassé grâce à notre bibliovente automnale. Le maire Jean Comtois a d’ailleurs tenu à remercier les citoyens pour leur participation à cette campagne : « Chaque année, les usagers de la bibliothèque participent généreusement à la bibliovente au profit de Centraide, confirmant que les Lorrains ont la main sur le cœur. C’est avec grande fierté que nous remettrons un chèque de 2650 $ à Centraide, un montant qui permettra d’appuyer de nombreux organismes qui offrent des services essentiels à notre population. »



La plus grande part du montant récolté provient des montants retenus à la source sur la paie des employés municipaux participants. Quelques activités au sein de l’équipe ont également contribué à l’atteinte de ce montant, notamment l’organisation d’un concours lié à l’achat du journal interne et les très appréciés « Jeudis délinquants », à l’occasion desquels les employés sont autorisés à porter le jeans pour une amende de 2 $... au profit de Centraide, bien entendu.