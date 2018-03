Je m’attache, et toi? : 11e édition de l’opération Ceinture

À l’occasion de l’opération Ceinture qui se déploiera du 30 mars au 5 avril à la grandeur du Québec, les policiers de Blainville redoubleront de vigilance sur les routes pour s’assurer que les automobilistes portent adéquatement leur ceinture de sécurité.

En 2017, plus de 200 constats d’infraction ont été remis à Blainville à des automobilistes qui ne portaient pas correctement leur ceinture. « J’invite les automobilistes à attacher leur ceinture, car cela peut faire la différence quand survient un accident. Plus qu’une question de contravention, cela peut devenir une question de vie ou de mort. De plus, il est important de rappeler l’importance d’attacher correctement les enfants dans leur siège d’auto, et ce, même pour une courte distance », a souligné Yves Tessier, directeur du Service de police de la Ville de Blainville.

Chaque année, environ 70 personnes non attachées décèdent sur les routes et 170 sont blessées gravement lors d’un accident.

Renseignements : Service de police de la Ville de Blainville, 450 434-5300.