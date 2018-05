Le CISSS des Laurentides est récipiendaire du Prix Humanitaire - Don de vie 2018

La Division du Québec de La Fondation canadienne du rein est heureuse de décerner le Prix Humanitaire - Don de vie 2018 au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Au travers de ce prix, la Fondation reconnaît les efforts humanitaires du CISSS des Laurentides qui a facilité le don altruiste de rein de Mme Véronique Séguin, psychoéducatrice au CISSS des

Laurentides.

Ce prix s’inscrit dans le contexte où, au Québec, plus de 500 personnes sont en attente d’une greffe rénale et où, bien qu’il existe une possible compensation gouvernementale de dernier recours des frais encourus par le receveur ou le donneur, les entreprises ou organismes sont les seuls à faciliter le processus du don d’organe ou de greffe de leur employé.

« À titre de plus grand employeur de la région des Laurentides, le CISSS a une responsabilité sociale importante envers la communauté, d’une part, mais également auprès des membres de son personnel. L’établissement est présent pour les soutenir dans leur vie professionnelle mais aussi dans l’accomplissement de leurs défis et choix de vie. Nous sommes heureux que ces efforts soient reconnus aujourd’hui et nous nous engageons à poursuivre en ce sens », précise M. Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides.

Au-delà de cette distinction, la Fondation souhaite sensibiliser les employeurs québécois à l’importance de soutenir leurs employés lors du processus de don de rein ou de greffe.

À propos du Prix Humanitaire – Don de vie

Le Prix Humanitaire - Don de vie a été créé par La Fondation canadienne du rein, division du Québec en 2006, pour reconnaître les efforts humanitaires des employeurs ayant facilité, de différentes façons, la greffe ou le don d’un rein pour un ou plusieurs de leurs employés. Ce prix vise à sensibiliser les entreprises et organismes québécois à l’importance de soutenir leurs employés lors du processus de don de rein ou de greffe.

À propos de La Fondation canadienne du rein

Fondée en 1964, La Fondation canadienne du rein est l’organisme national bénévole dont l’objectif est d’alléger le fardeau que représentent les maladies rénales pour les personnes atteintes, leurs familles et la société en général. Depuis sa création, la Fondation finance la recherche sur les maladies rénales, offre des programmes éducatifs et de soutien, facilite l’accès à des soins de qualité et sensibilise le public à l’importance de maintenir les reins en bonne santé et de consentir au don d’organes.

Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter le site Internet de la Fondation au www.rein.ca/quebec.