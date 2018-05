Le CFPA était bien représenté à la 15e édition des Olympiades québécoises des métiers et de la technologie

Christopher Émond du Centre de formation professionnelle de l’automobile (CFPA) a remporté la médaille d’or dans la catégorie mécanique de véhicules légers, lors de la 15e édition des Olympiades québécoises des métiers et de la technologie se déroulaient à la place Bonaventure les 3 et 4 mai derniers.

Grâce à cette victoire, Christopher s’envolera pour Edmonton pour les Olympiades canadiennes qui se dérouleront les 3 et 4 juin prochains.



Pour atteindre ces impressionnants résultats, Christopher a pu compter sur les judicieux conseils de son entraîneur et enseignant, M. Michel Grandbois. Au cours des derniers mois, Christopher et Michel se sont rencontrés à plusieurs reprises pour des sessions d’entraînement afin de perfectionner les techniques de diagnostic et de réparation en matière de mécanique.

Une belle représentation du CFPA

En plus de l'athlète et de l'entraîneur, il faut mentionner la participation d’un autre enseignant du CFPA aux Olympiades, soit M. Dominic Ouimet qui agissait à titre d’expert et de chef d’atelier pour la gestion des épreuves en mécanique de véhicules légers.