GRT Laurentides s’installe à Saint-Jérôme et lance sa campagne de séduction

Une vaste opération séduction en lien avec l’habitation collective s’organise dans les Laurentides! En effet, le Groupe de ressources techniques (GRT) Laurentides s’installe à Saint-Jérôme dès le 1er juin et déploiera une tournée auprès des municipalités, des organismes de concertation régionale et de gestion territoriale ainsi qu’auprès d’organismes œuvrant dans le domaine du logement abordable, et ce sur l’ensemble du territoire de la région.

L’objectif de la campagne : stimuler la vision des gestionnaires sur le potentiel et les possibilités en termes de logement collectif et les accompagner dans le processus de montage de projets. « Il est important de bien comprendre qu’il y a une opportunité à saisir dès maintenant puisque des sommes d’argent considérables seront disponibles dès 2018. Ce financement pourra servir à développer une foule de projets collectifs, des plus innovants aux plus nécessaires. Aucune municipalité des Laurentides n’a les moyens de se priver de ces enveloppes », a souligné le directeur général de l’OSBL, monsieur Marcel Pedneault.

Les projets d’habitation collective ont plusieurs visages. Parmi ceux-ci, on pense à la création de logements étudiants, à la réfection et au changement de vocation des églises, aux coopératives d’habitation, aux projets d’accessibilité aux personnes aux prises avec un handicap, à la création d’OSBL d’habitation pour personnes âgées ou nécessitant des soins, au logement de transition pour les nouveaux arrivants, à la rénovation de CPE, aux habitations pour les travailleurs du milieu touristique et hôtelier, bref, à toute habitation ayant un objectif collectif et des retombées sociales. Ces habitations servent l’ensemble de la communauté, répondant aux besoins des plus petits aux plus grands, d’où le slogan de la campagne :Une maison, mille visages !

Des opportunités à saisir

Dans les prochaines années, les municipalités auront accès à du financement supplémentaire majeur pour différents projets, provenant tant du fédéral que du provincial notamment via la Stratégie nationale sur le logement, du gouvernement fédéral: une enveloppe de 40 milliards sur 10 ans, ainsi que la refonte du programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Ces sommes encourageront les projets de construction et de rénovation. Les municipalités peuvent aussi compter sur d’autres programmes de financement et de soutien aux initiatives : le Programme d’adaptation de domicile, Rénovation Québec, le Plan d’inclusion économique (subvention pour la lutte à la pauvreté), le Fonds municipal vert (FMV) et plusieurs autres. L’organisme compte accompagner les municipalités afin de les outiller pour favoriser l’implantation de projets mobilisateurs dans leur communauté.

À propos du logement dans les Laurentides

En 2017, une vaste consultation publique a été menée par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Voici des éléments du bilan de cette consultation en matière d’habitation dans la région :