Participez à la campagne Offrons un toit pour nos jeunes

C’est avec grande fierté que le Centre d’hébergement Multiservice de Mirabel (CHMM) a annoncé, jeudi dernier, le lancement de sa campagne de financement Offrons un toit pour nos jeunes au concessionnaire Audi Blainville.

Grâce à la collaboration de ses partenaires, le CJE Mirabel, l’entreprise Sicola Ltée et Audi Blainville, des billets de tirage seront offerts aux contributeurs de la campagne afin de remporter le grand prix de 50 000$ ou une Audi A4 berline 2018.

Procurez-vous votre billet au coût de 80$ au https://fr.ulule.com/mirabel-chmm/. Seulement 2500 billets sont en circulation et le tirage aura lieu le 7 septembre 2018 à 15 h chez Audi Blainville.

« C’est une forme d’engagement que nous privilégions et je trouve que le Centre d’hébergement multiservice de Mirabel est un beau filet social. C’est important de s’impliquer en tant que citoyen corporatif, et ce de façon récurrente. » a déclaré Madame Valérie Lagrange, vice-présidente de Sicola Ltée.

Le CHMM informe que les profits de cette campagne de financement serviront aux frais de fonctionnement pour lesquels il n’est financé qu’en partie, et ce afin d’assurer un service 24 h/ 24 et 7 jours/ 7. De plus, il sera le seul centre d'hébergement adapté pour les personnes à mobilité réduite, et ce, à travers toute la région des Laurentides, Laval et Lanaudière à la suite de ses modifications immobilières cet automne.