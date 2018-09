Les Maisons de jeunes de Mirabel célèbrent en grand la Semaine nationale des Maisons de jeunes

L’Association des Maisons de Jeunes (MDJ) de Mirabel vous promet une semaine festive pour la semaine nationale des Maisons de jeunes du Québec. En effet, du 9 au 12 octobre prochain, la population est invitée à venir rencontrer les jeunes et les intervenants lors de soirées « portes ouvertes ». Un ensemble d’activités s’y dérouleront dans une ambiance conviviale et dynamique à l’image de la jeunesse mirabelloise! Des prix de présence seront offerts ainsi que des petites bouchées sur place.

Un thème : un jour!

Chaque jour, un thème différent (environnement, alimentation, culture et éducation, activité physique) est souligné par des activités tant ludiques que de sensibilisation, ainsi que par la présence d’invités. Autant de façons dont la mission des MDJ peut se déployer au quotidien afin de participer à faire de ces jeunes des citoyens actifs, engagés et autonomes.

L’ENVIRONNEMENT - Mardi le 9 octobre, de 17h00 à 20h30, à la MDJ de Saint-Benoît (4010 rue St-Jean-Baptiste, Saint-Benoît –Mirabel), une course à obstacles et un jeu interactif Tri-o-bac! Sont au programme. Puis des capsules d’information (Comment organiser un party écoresponsables, devenir pro du bac, composer avec les changements climatiques et réduire notre empreinte carbone) seront animées par le Conseil régional de l’environnement des Laurentides, ainsi que par Tricentris, la plus importante organisation de tri au Québec;

L’ALIMENTATION - Mercredi, 10 octobre, de 17h00 à 20h30, à la MDJ de Saint-Canut (9625 Boul. St-Canut, Saint-Canut –Mirabel), un jeu questionnaire nous aidera à démystifier nos croyances « alimentaires ». De plus, un chef de la Tablée des chefs viendra nous parler de la vision des ateliers de la Tablée et nous étonner avec des recettes et dégustations savoureuses, sur le thème des produits d’automne;

L’ÉDUCATION ET LA CULTURE - Jeudi, 11 octobre, de 16h30 à 17h30, à la MDJ de Saint-Augustin (8503 rue St-Jacques, Saint-Augustin –Mirabel) il y aura un échange libre avec la population, puis de 18h00 à 20h00, au Centre culturel Jean-Laurin de Saint-Augustin, l’auteure de romans jeunesse à succès, madame Anne Robillard rencontrera les jeunes, une belle façon de souligner la mobilisation des jeunes de nos MDJ pour le projet « Lire, c’est mieux » et ainsi, célébrer la culture et l’éducation (Activité réservée aux jeunes de Mirabel –Pour réservation (requise), contacter Marilyn Michaud, au 450-475-2008 poste 4038 ou par courriel : [email protected];

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE - Vendredi, 12 octobre, de 17h00 à 18h30, à la MDJ de Saint-Janvier 13908 boul. Curé-Labelle, Saint-Janvier –Mirabel) il y aura un échange libre avec la population, puis de 19h00 à 21h00, au Complexe Val d’Espoir de Saint-Janvier, tous sont invités à venir bouger sur des rythmes endiablés à un super Zumba party avec six profs certifiés! -Pour achat des billets (15$ adulte et 10$ jeune), contacter Audrée Mongrain, au 450-258-1675 ou par courriel [email protected]

Citoyens, voisins, parents et jeunes, vous êtes attendus nombreux dans les MDJ de Mirabel dans une ambiance conviviale et festive pour célébrer collectivement les jeunes mirabellois à l’occasion de cette semaine nationale des MDJ du Québec! Afin de supporter le travail des Maisons des jeunes une contribution volontaire de 5$ à 10$ est proposée. Pour ceux qui ne pourront y être, ils sont invités à donner en ligne afin d’encourager la jeunesse d’ici.

La programmation détaillée de ces activités est disponible sur le site internet de l’Association des MDJ de Mirabel : http://www.mdjmirabel.ca