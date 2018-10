Pleins feux sur le métier de pompier : une exposition percutante à la Maison de la culture et du patrimoine

En marge du 150e anniversaire du Service de la sécurité incendie de Saint-Eustache, la Ville de Saint-Eustache et la Corporation du moulin Légaré présentent une exposition mettant en lumière l’évolution du métier de pompier depuis le dernier siècle et demi.

« Pleins feux sur le métier de pompier » offre aux visiteurs l’occasion unique de voir des dizaines d’artefacts provenant de plusieurs municipalités du Québec, allant des outils rudimentaires aux uniformes officiels, en passant par les moyens de communication de l’époque.

« L’exposition nous permet de prendre un recul et de voir tout le chemin parcouru depuis les 150 dernières années au sein du Service de la sécurité incendie. Dieu sait que les conditions de travail et les technologies ont évolué depuis les tout débuts! Cette exposition nous permet d’imaginer ce qu’ont dû affronter les générations de pompiers volontaires qui se sont succédé. Si les moyens techniques ont évolué, les valeurs qui animent ces pionniers du service, elles, ont passé haut la main le test des années. Ce sont toujours celles qui guident le Service de sécurité incendie aujourd’hui », a déclaré le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, au moment du vernissage.

Pour monter cette exposition historique, des collectionneurs privés ont gracieusement prêté les artefacts et objets anciens pour le bénéfice des visiteurs : MM. Luc Drolet et Claude Jean, ainsi que deux employés du Service de la sécurité incendie de Saint-Eustache, MM. Sébastien Godon et Sébastien Laplante.

« Nous tenons à remercier chaleureusement ces collectionneurs pour leur collaboration. Une chance que ces passionnés existent et conservent des témoins de notre passé. Je tiens également à souligner le travail de la Corporation du moulin Légaré dans l’organisation de cette activité culturelle et éducative. Et de façon particulière, je tiens à souligner l’excellent travail accompli par la coordonnatrice, Mme Mélanie Séguin, le chargé de documentation et de collecte de données, M. Christian Legault ainsi que la muséographe, Mme Stéphanie Barrette. Bravo et merci! », a ajouté M. Yves Roy, conseiller municipal et président de la Commission de la sécurité publique.

L’exposition « Pleins feux sur le métier de pompier » est en montre à la Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky, 235, rue Saint-Eustache), jusqu’au 17 mars 2019. L’entrée est libre. Les heures d’ouverture sont : du lundi au vendredi, de 10 h à midi et de 13 h 30 à 16 h 30, les dimanches, de 10 h à 16 h, fermé les samedis. Renseignements : 450 974-5170.