Futurs chiens détecteurs recherchés par l'Agence des Services frontaliers

Vous connaissez un retriever du Labrador, un épagneul springer anglais, un golden retriever, un retriever de Nouvelle-Écosse ou un beagle en quête d'un nouveau domicile? S’il est âgé entre six et 36 mois et qu’il est agile et possède une bonne capacité de concentration, il pourrait être la perle rare recherchée par l’Agence des services frontaliers du Canada.

Dans le cadre du Programme national de formation des chiens détecteurs, l’instance nationale est à la recherche de la prochaine génération de chiens détecteurs. Cette formation est offerte au Collège de l’Agence des services frontaliers du Canada, situé à Rigaud. Ce programme est reconnu dans le monde entier pour son excellence.

Recrutement

Les chiens qui sont recherchés par l’ASFC sont ceux ayant besoin d’un nouveau domicile et qui répondent aux critères suivants:

est âgé de 6 à 36 mois;

est en bonne santé;

n'est pas timide ni craintif et ne fait pas preuve d’agressivité;

possède un caractère fort et une grande capacité de concentration et est agile;

est un chien de chasse comme l’une des races citées précédemment;

Ces critères cadrent avec le travail de détection spécial que les chiens accomplissent au sein de l’ASFC. Si vous connaissez un chien qui a le profil de l’emploi et qui est à vendre, veuillez communiquer avec :

Jean Brochu, superviseur – Programme de formation des chiens détecteurs, par courriel ou au 450 451 6711 x2570.

Pour en savoir plus sur l'important travail des chiens détecteurs, consultez le programme du Service des chiens détecteurs.