Dévoilement d'une nouvelle campagne d'Erod, agence créative

Erod, agence créative dévoile sa nouvelle campagne en collaboration avec le Collège Lionel-Groulx pour la promotion de la formation continue et de ses nombreux cours et programmes dédiés aux adultes et au service aux entreprises.

Afin de pallier aux enjeux de recrutement liés au service de la formation continue du Collège Lionel-Groulx, la direction de l’établissement a entrepris l’élaboration d’une stratégie de marketing étendue et la conception d’une campagne publicitaire supportée par l’agence de communication Erod.

En effet, bien que présentant une offre diversifiée, la panoplie de cours et de services offerts par le Collège restait méconnue des entreprises et des travailleurs et travailleuses de la région. Souhaitant donc attirer davantage d’étudiants dans les classes de formation continue du Collège, l’équipe créative a su concevoir une campagne mordante, dans laquelle humour et marketing personnalisé s’allient pour connecter avec la clientèle d’une toute nouvelle façon.

Avec en tête d’optimiser les investissements effectués en formation continue, il était essentiel de développer une stratégie marketing qui tienne compte de tous les outils promotionnels de la campagne et de son évolution dans les mois et les années à venir. L’usage des plateformes numériques était tout alors indiqué pour créer une campagne publicitaire micro segmentée par profil et intérêts :

« On voulait parler aux gens directement; s’adresser à eux dans un langage qui leur était familier et les placer dans des situations rigolotes, voire absurdes, afin de susciter le rire et capter leur intérêt », rapporte Marie-Sol Perreault-Desharnais, directrice de compte chez Erod agence créative.

C’est avec cette idée en tête et des personas bien définies qu’a été élaborée chaque phrase de campagne; chacune d’elles représentant une orientation créative unique, adaptée à son public cible.

« Il était important pour nous de présenter la formation continue comme une solution complète à une gamme de mises en situation, puisqu’il existe bel et bien une formation pour tout le monde », souligne Maud Nydegger-Ducharme, rédactrice à l’agence de communication.

Avec une variété de messages à la mesure du nombre de programmes offerts par le Collège, il était impératif de développer, en parallèle, une image de campagne cohérente, qui saurait à la fois s’intégrer avec la nouvelle identité du Collège Lionel-Groulx et trancher avec la promotion de ses programmes traditionnels. « La plateforme que nous avons mis en place devait en plus pouvoir supporter des déclinaisons multiples, tant au niveau des variations de contenu qu’au niveau des formats », rappelle Steven Robert, directeur de création chez Erod. Il poursuit « C’est comme ça qu’on a élaboré une charte de couleurs où chaque programme trouve son équivalent et qu’on a conçu un modèle graphique adaptatif reconnaissable sur chaque application, qu’il s’agisse des affiches imprimées ou des bandeaux Web ».

Enfin, la formule élaborée laisse place à des adaptations infinies où, aux termes du parcours de sélection, chaque futur élève est amené à réfléchir sa place et à se mettre en jeu dans l’une ou l’autre des situations imaginées pour les besoins de la campagne.

Pour plus d’information sur la campagne, visitez le https://www.behance.net/gallery/81591551/Campagne-marketing-formation-continue-College-Lionel- Pour voir la plateforme Web de la formation continue du Collège Lionel-groulx, rendez-vous à taformationcontinue.com