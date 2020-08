Baseball: les Brewers remontent face aux Cardinaux

Les Cardinaux de Ste-Thérèse ont courus à leur perte en laissant quinze coureurs sur les sentiers hier soir, dans leur duel face aux Brewers de Montréal. Ces derniers ont démontré du caractère en remontant la pente à trois reprises pour finalement l’emporter par la marque de 11 à 10. Cette victoire permet à Montréal de devancer leurs rivaux au classement général de la LBMQ.

Sainte-Thérèse a ouvert la marque dès la manche initiale avec deux points, un sur le roulant de Mark Nadler et l’autre sur une erreur en défensive. Les Brewers ont effectué une première remontée marquant trois fois en deuxième manche sur le double de Jessen Therrien, le triple de Guillaume Ayotte et le simple d’Andy Pitcher. Les Cardinaux on ensuite repris les devants en quatrième manche, inscrivant deux points sur le simple de Sasha Lagarde et un autre sur le double de Nadler.

Réduction d'écart en 6e manche

Les locaux se sont redonné l’avance à coup de doubles à la fin de cette manche, ceux de Pedro Castro pour un point et de Moises Perez-Infante bon pour deux portent la marque à 6-5. En début de sixième manche, face au releveur Emmanuel Hamel-Carey, les visiteurs ont noirci la feuille de pointage à cinq occasions. Les simples de Dominic DeFelice et de François Cholette ont notamment produit deux points chacun. Les Montréalais ont réduit l’écart dans un premier temps en fin de sixième manche avec un point sur le troisième double de la rencontre de Perez-Infante.

En fin de septième manche, André Lagarde, venu en relève pour fermer la porte aux Brewers n’a pas fait le travail, permettant à Andy Pitcher de créer l’égalité sur un double qui a vidé les coussins, pour ensuite venir marquer le point de la victoire sur le simple d’Hamel-Carey. Ce dernier a ainsi remporté la victoire au monticule, sa première de la saison. Lagarde a encaissé quant à lui un troisième revers en 2020.

Les Brewers (3-8) prendront le chemin de Saint-Jean-Sur-Richelieu demain soir pour y affronter les Pirates (6-3). Les Cardinaux (2-8) seront en congé jusqu’à dimanche alors qu’ils recevront ces mêmes Pirates à Sainte-Thérèse en soirée.