Laval se joint à la Coalition des municipalités inclusives de l’UNESCO

La Ville de Laval s’est jointe à la Coalition des municipalités inclusives de l’UNESCO en signant la Déclaration d’adhésion suivant l’adoption d’une résolution à ce propos par le conseil municipal.

Laval fait maintenant partie d’un réseau de plus de 90 villes signataires à travers le Canada. Elle a ainsi accès aux meilleures pratiques et peut partager ses initiatives avec d’autres municipalités en matière d’inclusion sociale et de diversité, de lutte contre le racisme et la discrimination, et de promotion des droits de la personne. Par cette initiative elle réaffirme que la diversité est un atout majeur de son développement.

« La Commission canadienne pour l'UNESCO est ravie d'accueillir la Ville de Laval comme membre de la Coalition des municipalités inclusives. En se joignant à la Coalition, Laval prend publiquement l'engagement louable de continuer à lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes, et fait désormais partie d’un réseau national de plus de 90 municipalités engagées à faire de même. Créer et favoriser des communautés inclusives pour tous les résidents est un processus collaboratif et continu, et nous sommes très heureux de compter Laval dans notre famille de municipalités déterminées à prendre des mesures concrètes à cet effet », a souligné David Schimpky, directeur du Secrétariat de la Commission canadienne pour l’UNESCO.

« Cette adhésion de Laval à la Coalition s’inscrit dans le prolongement de nos efforts visant à combattre le racisme et la discrimination. Du même coup, nous faisons la promotion des droits à l’égalité et des droits de la personne. La municipalité a déjà mis en place un large éventail d’actions permettant de favoriser la diversité et l’inclusion. Nous avons l’intention de continuer sur cette lancée », a soutenu Marc Demers, maire de Laval.

Qu’il s’agisse de la création de comités consultatifs, de l’élaboration du Cadre de référence en immigration et diversité ethnoculturelle, du Programme d’équité en emploi ou de l’approche Nouveau regard sur le Service de police de Laval, la municipalité est résolument engagée à promouvoir la diversité et l’inclusion sur son territoire, souligne M. Demers

D’autres pierres ajoutées à l’édifice

En 2021, la Ville de Laval renforcera sa vision inclusive en mettant en chantier d’autres initiatives qui comprennent la révision de son image de marque comme employeur afin d’attirer davantage de candidats issus de la diversité ainsi que la création d’un programme de formation continue en relations interculturelles et en gestion de la diversité.

En outre, l’annonce de l’adhésion de Laval à la Coalition intervient à l’occasion de la 22e édition de la Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances (SACR) qui se déroule au Québec jusqu'au 31 mars.