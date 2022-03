Loisirs Laurentides en partenariat avec l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides (ARLPHL) annonce le lancement d’une campagne de valorisation du loisir culturel sous le thème « Selon vous, qu’est-ce que le loisir culturel ? ».

Avec le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications, cette campagne de valorisation s’inscrit dans la mise en œuvre du plan d’action de Loisirs Laurentides afin de promouvoir l’implication des organismes en loisir culturel et de leurs bénévoles dans la région.

Comme bien des secteurs, le loisir culturel a été durement touché durant la pandémie et c’est pourquoi Loisirs Laurentides souhaite mettre en lumière ces nombreux organismes à but non lucratif tenu fièrement par des bénévoles de chez nous qui ont une grande importance dans chacune des municipalités.

Cette campagne verra le jour du 14 au 31 mars 2022 et prendra la forme de sept courtes capsules vidéo qui seront diffusées sur les pages Facebook de Loisirs Laurentides et l’ARLPHL.

Les secteurs d’interventions qui seront ciblés dans ces capsules sont : l’aménagement culturel du territoire, les arts de la scène, les arts visuels, les métiers, le loisir littéraire ainsi que l’histoire et le patrimoine.

Les grandes lignes du loisir culturel regroupent l’ensemble d'activités culturelles pratiquées librement et par plaisir favorisant le développement, la formation, l’expression et la créativité des personnes et des collectivités.

Nous vous invitons à nous suivre sur les médias sociaux afin de découvrir cette campagne de valorisation du loisir culturel dans les Laurentides !