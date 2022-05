La Ville de Shawinigan informe ses citoyens qu'un nouveau point de distribution d’eau potable sera en fonction cette semaine

Le Festival Grande Tribu aura lieu les 6, 7 et 8 mai dans le Vieux-Mascouche et le Vieux-Terrebonne. Grande Tribu s’adresse maintenant à toute la famille. À travers sa programmation musicale du samedi 7 mai, sur le site de l’hôtel de ville de Mascouche, s’inscrivent des activités pour les jeunes et moins jeunes. Un après-midi rempli d’animation ...