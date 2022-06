Les 5 bonnes raisons de faire du coaching Agile

De plus en plus d’entreprises qui souhaitent embrasser de nouvelles méthodes de travail s’adressent à un coach Agile. Acteur du changement, le coach Agile accompagne les structures qui vivent des situations complexes (ou non) vers un fonctionnement plus agile pour améliorer les modes de collaboration et trouver des solutions adéquates aux différentes situations qui peuvent se présenter.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous ayez ou non une méthode en place, vous pouvez faire appel aux services de conseil d’un coach Agile. Si vous hésitiez encore, on vous donne 5 bonnes raisons de le faire !

1. Apporter un regard neuf et bienveillant

Faire appel à un coach spécialisé vous permet de vous reposer sur les compétences d’une personne qualifiée. Alors que vous êtes certainement pris dans vos obligations quotidiennes, votre coach Agile pourra quant à lui concentrer toute son attention et ses efforts sur la transition. Il vous aidera à prendre du recul sur vos procédés et redéfinir vos priorités.

Le coach Agile apporte en effet un regard extérieur à votre organisation. Il pourra identifier des problèmes que vous rencontrez chaque jour, peut-être sans les voir. Son but est véritablement de vous accompagner vers l’amélioration continue de vos pratiques pour obtenir des résultats concrets.

2. Découvrir des méthodes et solutions innovantes

Le panel d’outils, pratiques et techniques Agile est très large. Il existe de nombreux articles et ressources en ligne pour vous les présenter. Toutefois, il n’est pas toujours aisé d’identifier la méthode la plus appropriée pour votre entreprise et sa mise en pratique demande une certaine méthodologie.

Faire intervenir un spécialiste vous permet de découvrir de nouvelles méthodes encore peu connues du grand public et de trouver des solutions créatives pour répondre à vos enjeux.

3. Bénéficier d’un accompagnement au changement auprès de l’ensemble des acteurs

Il n’y a pas que les managers qui vont être impactés par la transition vers un fonctionnement Agile, mais bien l’ensemble des acteurs de votre entreprise, des cadres au personnel sans oublier les utilisateurs finaux.

Mettre en place des mesures d’aide au changement va permettre d’opérer une transformation en douceur. Votre coach va transmettre aux relais clés les bons outils sur lesquels s’appuyer selon votre environnement. Il pourra former vos collaborateurs aux méthodes et pratiques Agile en adoptant une pédagogie de proximité.

Vos équipes seront moins réfractaires au changement s’il est soutenu par une personne extérieure à votre entreprise, qui se présente avec les qualifications requises. N’ayez crainte, ce sont tout de même vos équipes qui porteront et incarneront le projet !

4. Recréer du lien entre tous les acteurs

L’une des missions de votre coach Agile sera de préparer et animer des ateliers collaboratifs. Son regard extérieur est précieux pour recréer du lien entre tous sans connaître personnellement les différents acteurs. Il va faire en sorte de réunir les bonnes personnes pour atteindre les objectifs définis en amont.

Son rôle d’animateur lui permet de guider et recadrer les discussions sans hésiter, tâche plus ardue à accomplir lorsque vous faites partie de l’organisation. Votre coach fera le compte rendu régulier des ateliers que vous pourrez consulter pour suivre l’avancée du projet.

5. La garantie de résultats dans la durée

Votre coach vous offre un accompagnement dans la durée. Il va en effet vous fournir des outils et guides sur lesquels vous pourrez vous appuyer selon les différentes étapes où vous serez rendu. En début de mission, il devra analyser votre culture organisationnelle pour identifier les bloquants et vous fournir des solutions d’amélioration continue au long terme.

Tout au long du chemin, il met en place un suivi précis des progrès réalisés et s’assure de garder le cap vers les objectifs énoncés.