Cinq projets réalisés dans la région grâce à Opération Enfant Soleil

Grâce à des dons offerts par Opération Enfant Soleil, la région des Laurentides a concrétisé cinq projets dans les Laurentides pour améliorer les services de santé aux enfants et leur famille.

L'Hôpital de Saint-Jérôme a procédé à l'aménagement de chambres d'isolement sécuritaires à l'unité de néonatalogie à l'aide d'un montant de 219 000 $

Chaque année, plus de 350 bébés ont besoin d’une hospitalisation avec isolement. L’aménagement de deux chambres sécuritaires permettra à la clientèle et à l’équipe de soins de l’unité de néonatalogie d’accueillir ces nouveau-nés en toute sécurité.

Ces chambres sont utilisées notamment lorsque le bébé nait avec une infection, lors d’un transfert d’un autre hôpital ou lors d’une ré-hospitalisation. Ces nouvelles salles offriront davantage d’espace et de confort aux nouveau-nés et aux spécialistes.

L'Hôpital de Mont-Laurier s'est doté d'équipements médicaux essentiels au coût de 3 500$. L’acquisition de matériel essentiel comme un saturomètre, qui mesure la quantité d’oxygène dans le sang, permettra aux équipes soignantes d’offrir des soins de qualité et adaptés aux conditions médicales des petits patients.

Tandis que l'Hôpital de Saint-Eustache a acquit un sphygmomanomètre, pour mesurer la pression; un saturomètre, pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang et un ophtalmoscope pour éclaire l’intérieur de l’œil du patient. L'institution a reçu une aide de 11 700 $

Ces équipements permettront aux spécialistes de soigner les petits avec des appareils adaptés.

L'Hôpital Laurentien grâce à un montant de 9 500$ s'est muni d'un bilirubinomètre. Cet appareil médical permet aux équipes soignantes de prévenir et soigner la jaunisse du nouveau-né en mesurant de façon douce et sécuritaire le taux de bilirubine dans son sang.

Finalement, le CPE La Petite Académie a acheté du matériel pour développer la motricité globale et le jeu actif des tout-petits grâce à une somme de 3 000$. Ce projet est financé par le Fonds sport et santé durable, qui vise à promouvoir et à soutenir de saines habitudes de vie chez les enfants par le sport, l’activité physique et une saine alimentation, en plus de cultiver le mieux-être émotionnel et mental.

Raphaël Escallier , Enfant Soleil des Laurentides

Sa famille et lui sont les ambassadeurs de la cause dans la région.

Raphaël est un garçon de 11ans atteint dus yndrome Gilles de laTourette et de troubles associés: trouble de modulation sensorielle, trouble d’opposition avec provocation, trouble d’anxiété généralisée en rémission, dysgraphie, TDAH-i. Raphaël doit composer avec les défis de sa condition, notamment le jugement des autres et l’incompréhension de sa maladie. Aujourd’hui, il se porte bien. Il fréquente une classe spécialisée et adaptée, où il peut s’épanouir et se développer.

« L’histoire de Raphaël est celle d’un petit garçon qui adorait venir au Téléthon pour “donner des sous” pour les enfants malades, c’était une tradition. Et un jour, notre univers a basculé : nous en sommes devenus bénéficiaires. Lorsque notre monde s’écroule, l’étincelle de la famille d’OES prend toute la place. » Stéphanie Lebrun, mère de Raphaël.