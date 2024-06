Canicule : Sainte-Thérèse offre plusieurs moyens pour se rafraîchir

Avec la période de chaleur accablante qui s’annonce dans le sud du Québec, la Ville de Sainte-Thérèse tient à rappeler aux résidents qu’ils bénéficient de diverses infrastructures municipales pour échapper aux températures extrêmes.

Dès aujourd'hui, un indice humidex supérieur à 40 est prévu en après-midi pour une durée de trois jours. Des températures maximales oscillant entre 30 et 35 °C, avec des minimums dépassant 20 °C la nuit, sont attendues.

Ci-dessous, quelques endroits où les citoyens pourront se rafraîchir au cours des prochains jours.

Piscine du parc Richelieu

Exceptionnellement, la piscine du parc Richelieu sera ouverte les 18, 19 et 20 juin, de 16 h à 20 h. Prenez note que la pataugeoire sera fermée. Le parc Richelieu se situe à l’angle des rues Deschambault et Paré, accessible par la rue Saint-Charles.

L’accès aux installations est gratuit pour les résidents de Sainte-Thérèse ayant en main une Carte citoyen valide. Le coût d’entrée sans Carte citoyen est de 5 $ par adulte et de 3 $ par enfant. Pour obtenir ou renouveler une Carte citoyen, il est possible de le faire en personne à la bibliothèque ou de faire une demande en ligne au www.sainte-therese.ca > Services > Services aux citoyens > Carte citoyen.

Jeux d’eau

Les jeux d’eau sont accessibles tous les jours, de 8 h à 22 h aux endroits suivants :

au parc Damase-Juteau, situé au 179, rue Vaudry;

au parc Georges-Émile-Charron, situé à l’angle des rues des Primevères et des

Narcisses;

au parc Saint-Pierre situé au 201, rue Saint-Pierre;

au parc De Sève, situé au 840, rue Pilon.

Des sentiers asphaltés sont aménagés aux sites des parcs Damase-Juteau, De Sève et George-Émile-Charron pour permettre l’accès aux fauteuils roulants.

Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale est climatisée et est ouverte du lundi au vendredi, de 10 h à 21 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h. Elle se situe au 150, boulevard du Séminaire.

Conseils à suivre

Demeurez vigilant pendant cette période de chaleur accablante. Gardez à l’esprit que les personnes âgées et les enfants de 4 ans et moins sont plus à risque de souffrir de problèmes de santé liés à la chaleur excessive. Elle peut causer la déshydratation, des étourdissements, des malaises, des difficultés à respirer.

Certaines mesures simples peuvent aider à prévenir les coups de chaleur :

réduire les activités physiques et les activités intenses;

boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif;

se rafraîchir à l’aide d’une serviette humide;

passer quelques heures dans un endroit frais ou climatisé comme un cinéma, un

centre commercial, un restaurant, etc.

Soyez attentifs à votre état de santé et en cas de symptômes, communiquez avec Info- Santé en composant le 8-1-1. En cas d’urgence, faites appel au 9-1-1.