Blainville lance les festivités de son 50e anniversaire

La Ville de Blainville a profité du souper annuel des présidentes et présidents d’associations pour lancer officiellement les festivités entourant son 50e anniversaire, lesquelles se dérouleront tout au long de l’année 2018 sur le thème « Tisser des liens ».



« Nous souhaitons que ces fêtes soient rassembleuses et qu’elles permettent de mieux nous connaître et de tisser des liens entre les citoyens, les organisations, les élus, la population, les gens d’affaires et leurs clients, mais aussi entre les cultures. Les Blainvilloises et les Blainvillois feront également connaissance avec trois personnages qui ont marqué notre histoire », a déclaré le maire Richard Perreault.



Trois ambassadeurs historiques

En effet, trois personnages accompagneront les citoyennes et les citoyens pendant l’année jubilaire, soit Louis-JeanBaptiste Céloron de Blainville (qui a hérité d’une seigneurie située dans la région au 18e siècle), Aline Desjardins (ouvrière du Plan Bouchard pendant la Deuxième Guerre mondiale) et John Tapp (herboriste et maire de la municipalité de paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville de 1951 à 1958). Ces personnages seront présents lors des activités organisées par la Ville, mais aussi sur les outils de communication (ex. : affichage).



Projets citoyens et legs permanent

Par ailleurs, à l’occasion du 50e anniversaire, l’administration du maire Richard Perreault a choisi de laisser une place importante aux projets soumis par les citoyens. L’automne dernier, la population et les associations ont été invitées à déposer des projets en lien avec le thème et l’histoire de Blainville, et à l’intérieur d’une enveloppe budgétaire totalisant 30 000 $. Les projets choisis seront annoncés sous peu.



De plus, des allées thématiques seront aménagées au cœur du pôle civique de la ville, tout près de la bibliothèque Paul-Mercier.



« L’un des objectifs que nous poursuivons avec le 50e anniversaire, c’est de laisser un héritage permanent. De nouvelles allées créeront donc des liens piétonniers entre la bibliothèque Paul-Mercier, l’hôtel de ville, le Parc équestre, l’aréna et la Maison des associations. Le long de ces allées, nos bâtisseurs, les membres de l’Ordre du mérite blainvillois et les membres du Panthéon des sports des 50 premières années seront immortalisés », a ajouté le maire.



Programmation du 50e

Si les festivités seront perceptibles lors des événements habituels de la Ville (Fête hivernale, Fête au parc, Blainville en fête, etc.), des activités spécifiques au 50e anniversaire seront aussi organisées, dont quelques-unes pendant la fin de semaine du 30 juin 2018.



« La dernière fin de semaine de juin sera très importante, puisque c’est le 29 juin 1968 qu’a été fondée officiellement notre belle ville. Diverses activités auront lieu pendant cette longue fin de semaine, dont un grand repas populaire et familial où il y aura de belles surprises. Les détails vous seront communiqués au cours des prochains mois », a poursuivi Richard Perreault.

Il y aura également une exposition historique au micromusée du Plan Bouchard et une conférence sur l’histoire à la bibliothèque le 6 novembre. De plus, une nouvelle édition du livre sur l’histoire de Blainville sera lancée dès ce printemps.



Cette année spéciale se terminera avec l’Ordre du mérite blainvillois en décembre 2018.



« Ces célébrations ne pourraient être réussies sans la participation des résidentes et des résidents de Blainville et de nos partenaires du milieu associatif. Avec nos trois personnages, ils seront nos meilleurs ambassadeurs pour tisser des liens et pour inviter amis, membres de la famille et voisins à prendre part à cette grande fête communautaire que sera le 50e anniversaire de Blainville », a conclu le maire de Blainville.



Les Blainvilloises et les Blainvillois peuvent suivre les célébrations du 50e anniversaire sur le site Web blainville50e.ca.