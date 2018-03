Sainte-Thérèse fait don de matériel informatique

La Ville de Sainte-Thérèse annonce qu’elle a effectué un don de matériel informatique à l’organisme Mouvement personne d’abord le 1er février dernier, tandis qu’un deuxième don a été octroyé à Habitations Solid’Aires le 15 février.



Lorsque des équipements ne répondent plus aux exigences des dernières versions des applications utilisées par les usagers, quand ils sont moins performants, ne sont plus sous garantie ou demandent des réparations et des interventions récurrentes, la Ville doit les remplacer.

Selon la législation en vigueur, la Ville dispose de différentes options pour se départir de tel matériel informatique : la vente par soumission, la vente à l’encan public, un don auprès d’un organisme sans but lucratif, d’un recycleur de produits informatiques ou d’un gestionnaire de matières résiduelles.



« Il arrive que ces équipements informatiques ne répondent plus aux besoins professionnels de la Ville, mais demeurent en bon état. Ils peuvent alors servir pour une utilisation de base, comme la navigation sur Internet. En les offrant à des organismes de la région qui en feront profiter leurs membres, nous sommes ravis de faire des heureux! », a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Au lieu de prendre la route du recyclage, des postes de travail, des écrans, des claviers et des souris ont ainsi trouvé une deuxième vie auprès d’organismes communautaires dans le besoin.



Demande de don

Les organismes peuvent soumettre une demande de don de matériel informatique auprès de la direction générale de la Ville de Sainte-Thérèse, par courriel à directiongenerale@sainte-therese.ca ou par la poste au 6, rue de l’Église, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1. Les besoins et la quantité de matériel souhaitée doivent être précisés.



Mentionnons que le Service des technologies de l'information de la Ville fournit des équipements réinitialisés, mais n'offre pas de support technique aux organismes à la suite d’un don.