Tenir sa résolution et apprendre l’anglais en 2019

Une fois la période des Fêtes terminée vient la coutume des bonnes résolutions du Nouvel An. L'occasion de remettre les compteurs à zéro et de repartir du bon pied pour les 365 jours à venir. Boire moins, manger mieux, faire plus de sport, arrêter de fumer, passer moins de temps devant son écran, ce sont là quelques exemples classiques qui apparaissent sur les fameuses listes de bonnes résolutions, mais qui malheureusement, tombent souvent vite aux oubliettes.

Se donner les bons outils

Ce n'est pas un secret pour personne, prendre des résolutions c'est relativement facile, mais les respecter est souvent une toute autre histoire. Peu importe notre détermination et notre bonne foi, on se retrouve toujours dans la même situation où l'on n'applique plus ces objectifs dès le mois de février. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Il faut simplement changer d'approche! Souvent, manquer de temps, être trop ambitieux ou désorganisé et ne pas se donner les outils nécessaires à notre réussite sont des raisons qui pourraient vous donner envie de décrocher avant d'avoir atteint vos objectifs.

Pour 2019, pourquoi ne pas prendre une résolution toute simple, mais qui pourrait littéralement changer votre vie? Cette année pourrait être celle où vous apprenez à maîtriser l'anglais! S'il est vrai qu'on peut acquérir une certaine base en lisant un livre ou en regardant la télévision dans la langue de Shakespeare, rien ne vaut un cours d'anglais donné par des professionnels qualifiés pour enfin apprendre à vous exprimer avec aisance. Avec le bon encadrement et une formation adaptée à vos besoins, l'apprentissage de la langue seconde la plus parlée dans le monde sera non seulement facile, mais amusant.

3 raisons d'apprendre l'anglais

Vous pourrez apprendre des choses utiles et les mettre en application rapidement. Avec une méthode d'apprentissage efficace, vous parviendrez à parler couramment l'anglais avec des membres de votre entourage ou même, qui sait, de nouvelles connaissances. Vous avez un rythme de vie effréné et craignez de ne pas avoir de place dans votre horaire pour des cours? Ne vous cassez pas la tête, vous pourrez trouver la formule qui vous convient et aucune limite de temps ne vous sera imposée. Aussi peu que 15 minutes par jour sont nécessaires pour vous permettre d'apprendre l'anglais. Les langues vous ouvreront la porte au monde entier. Maîtriser l'anglais, la langue universelle, vous permettra d'accéder à des offres d'emploi intéressantes et d'acquérir des compétences essentielles en lien avec de nombreuses carrière à l'étranger. Dans le contexte mondial actuel où l'information passe majoritairement sur internet, cette langue est même devenue une condition de recrutement pour beaucoup d'entreprises. Envie de voyager? L'anglais vous facilitera la vie. Elle vous aidera à mieux vous faire comprendre pour ainsi vous procurer un sentiment d'aisance et de confiance, où que vous soyez.

Selon le magazine économique Forbes, moins de 25% des gens respectent leurs résolutions du Nouvel An pendant plus de 30 jours. Contribuez à faire bondir ce pourcentage en 2019 et mettez-vous au défi d’apprendre l’anglais à votre rythme, pour multiplier vos offres d’emploi et vous permettre de voyager tout en vous faisant comprendre!