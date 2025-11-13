De l'artiste visuel Ianick Raymond
Une œuvre s’ajoute à la collection d’art du Cégep de Saint-Jérôme
Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a récemment annoncé avoir acquis une œuvre de Ianick Raymond, artiste visuel et diplômé du programme d’Arts visuels de l’institution. Elle s'ajoute à leur collection d'art contemporain.
Plusieurs personnes étaient présentes lors du dévoilement officiel de la pièce artistique. Le personnel enseignant et les étudiants du Département d’Arts visuels, des membres du personnel du CSTJ et le directeur du Musée d'art contemporain des Laurentides ont ainsi pu découvrir cette création et partager un moment en compagnie de l’artiste.
« Voir mon travail exposé ici, dans une des institutions ayant contribué à ma formation artistique, est un moment très spécial, explique Ianick Raymond. J’espère que cette œuvre incitera chacune et chacun à s’intéresser à l’art sous un nouvel angle et à en explorer la complexité. »
L’œuvre dévoilée illustre la démarche originale de l’artiste, qui combine traces peintes et impressions numériques pour créer des tableaux d’apparence formelle dont la richesse et la complexité se révèlent progressivement. Jouant avec la perception et la matérialité, l’œuvre propose un dialogue entre ancien et futuriste qui suscite curiosité et émerveillement.
« Ce dévoilement souligne à la fois la créativité de nos diplômées et diplômés en arts visuels et l’importance de notre collection d’art contemporain, souligne Nadine Le Gal, directrice générale. Ces acquisitions contribuent à offrir à notre communauté collégiale des milieux de vie culturellement riches. »
Avec cette nouvelle œuvre, le Cégep de Saint-Jérôme poursuit sa démarche de collectionnement d’œuvres contemporaines, affirmant son engagement à soutenir la création artistique locale et à offrir à sa communauté des expériences culturelles stimulantes au sein même de ses installations.
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