Joëlle Vaillancourt et Aline Thévard
Un concert de Noël à l’église Saint-Antoine de Saint-Jérôme
Le 7 décembre, à 14 h, un concert de Noël gratuit sera présenté à l'église Saint-Antoine de Saint-Jérôme. Ce sont les musiciennes Joëlle Vaillancourt au violon et Aline Thévard au violoncelle, qui interpréteront les classiques pièces du temps des Fêtes.
Les spectateurs pourront entendre les plus beaux airs de Noël, notamment, des Ave Maria célestes, la suite pour orchestre du ballet Casse-Noisette, Greensleeves, Les anges dans nos campagnes, le Minuit Chrétien, l’Enfant au tambour, un grand medley des plus beaux Airs de Noël et plusieurs autres.
Pour ajouter à la magie, les œuvres au programme feront l’objet d’une présentation spéciale, sous la forme de petites histoires, de petites anecdotes, tantôt émouvantes, tantôt amusantes.
Le concert est gratuit, mais il est possible d'offrir une contribution volontaire. Il est indiqué que les places sont données avec le principe de premiers arrivées, premiers servis
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