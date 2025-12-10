À la hauteur de Mirabel
Un accident impliquant un poids lourd force une fermeture sur l'autoroute 50
Un face-à-face impliquant un poids lourd qui a fait deux blessés, dont un grave, tôt mercredi, force la fermeture de l'autoroute 50 dans les deux directions à la hauteur de Mirabel, dans les Laurentides.
Selon la Sûreté du Québec (SQ), la collision entre un véhicule et un poids lourd s'est produite peu avant 5 h 30 près du kilomètre 272, à un endroit où il n'y a qu'une voie par direction sans séparation sur l'autoroute 50.
Le conducteur du véhicule, un homme, a subi des blessures graves et sa vie serait en péril. Le conducteur du camion a pour sa part subi des blessures jugées mineures par les autorités médicales.
Les policiers de la SQ n'écartent aucune hypothèse dans ce dossier, mais notent que les «conditions climatiques et routières étaient difficiles au moment de la collision».
Afin que les premiers répondants puissent faire leur travail et que les policiers puissent mener leur enquête, l'autoroute 50 est complètement fermée à la circulation entre la sortie 272 et l'entrée en provenance de la route 148.
La prudence est de mise sur les routes mercredi, car une quinzaine de centimètres de neige sont attendus au courant de la journée dans la grande région de Montréal.
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