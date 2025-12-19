Disparition de Liam Toman
La famille d'un Ontarien porté disparu à Mont-Tremblant renouvelle son appel à l'aide
La famille d'un jeune homme de 22 ans originaire de l'Ontario renouvelle ses efforts pour le retrouver, plus de dix mois après sa disparition à la station de ski de Mont-Tremblant, dans les Laurentides.
Elle a rédigé une lettre ouverte pour rappeler au public qu'il est toujours porté disparu. Dans une récente entrevue, Kathleen Toman, la mère de Liam, a déclaré que la famille demandait aux milliers de personnes qui se trouvaient à la station la saison dernière de voir si elles se souvenaient de quelque chose qui pourrait aider à résoudre l'affaire.
«La (nouvelle) saison de ski commence, et c'est le moment où les gens repensent à leur séjour de l'année dernière — un souvenir pourrait déclencher quelque chose», a-t-elle affirmé.
Liam Toman a été vu pour la dernière fois le 2 février vers 3 heures du matin, alors qu'il rentrait à son hôtel dans la station balnéaire populaire du Québec, lors d'un séjour de ski avec des amis.
Kathleen Toman a déclaré qu'elle espérait que quelqu'un qui se trouvait à la station au même moment ou après pourrait se souvenir d'un détail important. Les parents de Liam encouragent le public à rechercher dans leurs téléphones et sur les réseaux sociaux des photos, des SMS ou des conversations datant de la période de la disparition de Liam, afin de voir s'il y a quelque chose qui pourrait aider à le retrouver.
«Nous voulons voir comment cela résonne chez les personnes qui sont de retour à la station, venues du monde entier», a indiqué Kathleen Toman.
La récompense pour toute information permettant de retrouver Liam a récemment été portée de 10 000 $ à 50 000 $, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'informations reçues, a déclaré Chris Toman, le père de Liam.
Au mois de novembre, l'émission Enquête diffusée à Radio-Canada a consacré un épisode à cette mystérieuse disparition.
Les parents de Liam sont convaincus que quelqu'un sait ce qui est arrivé à leur fils. «Nous espérons vraiment que la conscience de quelqu'un prendra le dessus, ou que quelqu'un qui sait quelque chose se manifestera», a déclaré Lara Toman, la belle-mère de Liam.
Le portefeuille de Liam a été retrouvé le 22 mars dans un stationnement, non loin de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. La Sûreté du Québec indique que l'enquête se poursuit.
La famille a dit qu'elle coordonnerait une recherche dans la région au printemps prochain, une fois la neige fondue. Quatre recherches ont été menées en novembre.
Charlotte Glorieux, La Presse Canadienne
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