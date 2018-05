Dépôt du rapport financier 2017 Près de 1,2 M$ de surplus à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a procédé au dépôt du rapport financier consolidé 2017 lors de la séance publique régulière du conseil municipal du 7 mai dernier. La Ville annonce un surplus appréciable de 1,2 M$ pour cet exercice se terminant le 31 décembre 2017. Rappelons que le budget 2017 était de 52 881 300 $ pour la Ville de Sainte-Thérèse.

Divers facteurs expliquent ce surplus, notamment la vente d’immeubles pour une somme de 271 000 $, des subventions de fonctionnement plus élevées que prévues de 131 000 $, des droits de mutation plus élevés que prévus de 177 000 $ et des ristournes du Conseil Intermunicipal de transport des Laurentides totalisant 801 865 $.

Pour l’exercice 2018, sur un budget de 53 876 700 $, les fonds disponibles se chiffrent à 5 461 198 $, représentant une saine marge de manœuvre de 10 %. La Ville a investi 8,3 M$ en immobilisation et autres actifs au cours de l’année 2017. Entre autres, d’importants travaux de réfection d’infrastructures municipales ont eu lieu sur le territoire thérésien.

Enfin, le surplus de l’exercice consolidé de la Ville pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 se chiffre à 1,3 M$. Ces résultats financiers dits consolidés intègrent la participation de la Ville selon sa quote-part dans chacun des organismes suivants :

la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville ;

la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville ;

la Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert.

Le rapport des auditeurs 2017

Le 7 mai 2018, les comptables professionnels agréés Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. ont transmis au conseil municipal leur rapport de l’auditeur indépendant.

Après analyse des revenus, des dépenses, des actifs, des passifs et de l’excédent accumulé de la municipalité, ils ont déclaré qu’à leur avis et selon la formule consacrée : « ... les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Sainte-Thérèse et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. »

Les états financiers de l’exercice 2017 sont disponibles sur le site Internet de la Ville au www.sainte-therese.ca.