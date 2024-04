Le conseil jeunesse de Blainville présente ses « coups de cœur »

La 18e cohorte du conseil jeunesse a participé à la création d'un album multimédia présentant différents endroits « coups de cœur » du territoire blainvillois. C'est lors d'une simulation d'une véritable séance du conseil municipal, le 23 avril, que les participants ont présenté leur projet.

Cette cohorte est composée de 15 élèves de 5e et 6e année et provenant de six écoles primaires de Blainville.

C’est Yanis Kolli, élève de l’école de l’Envolée, qui a été choisi par ses pairs pour agir à titre de maire du conseil jeunesse. Lors de la séance extraordinaire du 23 avril, il a résumé ainsi le mandat réalisé par les jeunes :

« C’est sur la thématique Blainville : Ma ville, mes coups de cœur que notre aventure s’est déroulée cette année. Pendant nos séances, nous avons eu la chance de découvrir les coulisses de l’hôtel de ville, de l’aréna, de La Zone, de la bibliothèque et du centre d’exposition. Dans les prochaines publications du Blainville en couleurs, la population blainvilloise aura l’occasion de découvrir les membres du conseil jeunesse 2024 et d'apprécier les résultats de nos activités réalisées dans le cadre de cette 18e édition ».

Pour sa part, la mairesse, Liza Poulin, a dit souhaiter que les 15 jeunes poursuivent leur implication : « Je salue leur curiosité, leur désir d’apprendre et leur engagement, annonciateurs de grands accomplissements dans leur vie future. Cette expérience leur aura certainement fait découvrir des qualités, des talents, des habiletés et des intérêts insoupçonnés au départ. Je les invite à demeurer impliqués et à profiter des opportunités qui leur seront offertes », a-t-elle déclaré.

Blainville : ma ville, mes coups de cœur

Avec la collaboration d’Isabelle Charbonneau, une auteure et artiste des Laurentides, les membres du conseil jeunesse, ont créé un livre numérique intitulé Blainville : ma ville, mes coups de cœur qui met en lumière leurs endroits favoris sur le territoire. Pour inspirer les jeunes dans le choix de ces lieux, ils ont rencontré Martin Rodgers, responsable en loisirs pour le volet Patrimoine et histoire.

Outre ce projet, le conseil jeunesse a rencontré Dominic Savoie, contremaître responsable de l’écocentre, et quelques élus du conseil municipal. Une visite des coulisses de l’aréna et de la bibliothèque a également été organisée.

Enfin, les membres du conseil jeunesse ont choisi les films de la programmation du Cinéma sous les étoiles, ont réalisé une capsule vidéo promotionnelle pour Ma première galerie d’art et ont participé à la sélection d’un jeu gonflable pour Blainville en fête.