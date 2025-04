La Ville de Lorraine dévoile sa nouvelle image de marque

En parfaite harmonie avec son évolution, la Ville de Lorraine présente sa nouvelle image de marque, une identité visuelle qui reflète sa modernité, son ouverture et son raffinement. Cette transformation est le fruit d’une réflexion approfondie, nourrie par les consultations citoyennes menées lors de la planification stratégique, ainsi que par les ateliers de travail réalisés avec les membres de l’administration municipale.

Au cœur de cette nouvelle identité s’expriment trois valeurs fondamentales : équilibre, audace et élégance. Elles traduisent l’essence même de Lorraine, une municipalité où la qualité de vie se conjugue avec l’innovation et l’engagement environnemental. La signature évocatrice « Le temps de vivre » symbolise l'invitation à savourer un espace de vie exceptionnel, à ralentir et à s’épanouir.

« Cette image de marque renouvelée incarne notre vision collective et notre engagement à faire de Lorraine un lieu où il fait bon vivre, aujourd'hui comme demain. Elle reflète l'énergie et l'ambition de notre communauté, tout en mettant en lumière notre respect pour l'environnement et notre désir d'offrir aux citoyennes et citoyens un cadre de vie épanouissant et harmonieux. », souligne Jean Comtois, maire de Lorraine.

Peu à peu les outils de communications municipaux seront repensés et redessinés afin d’incarner pleinement cette nouvelle identité. Qu’il s’agisse du site web, du Reflet ou des publications, chaque élément sera revisité avec soin pour assurer une cohérence visuelle et une expérience citoyenne optimisée. « Cette transition s’inscrit dans une volonté d’uniformisation et de modernisation, permettant ainsi à la Ville de Lorraine de rayonner avec une image forte, dynamique et en adéquation avec ses valeurs profondes », explique Lyne Rémillard, conseillère municipale et responsable du Comité des communications et de la participation citoyenne.

Nichée dans un décor naturel unique, Lorraine se distingue par ses espaces verts préservés, ses infrastructures modernes et ses activités adaptées à tous les âges. Cet équilibre entre nature et urbanité crée un milieu de vie paisible, sécuritaire et propice au bien-être, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance des Lorraines et des Lorrains. Cette nouvelle identité, qui met notamment de l’avant des couleurs riches et des photos chaleureuses, incarne une communauté dynamique et impliquée, résolument tournée vers l’avenir. Plus qu’une simple évolution visuelle, elle marque une volonté affirmée de créer un environnement où toutes et tous sont invité(e)s à prendre le temps de vivre pleinement.