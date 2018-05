La Ville de Lorraine présente un surplus budgétaire de 977 442 $

Conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes du Québec, le maire Jean Comtois a déposé lors de la séance du conseil municipal du 8 mai dernier, les états financiers consolidés de l’exercice terminé le 31 décembre 2017. Au terme de cet exercice, nos livres démontrent un surplus total de 977 442 $.

Rappelons que les quotes-parts liées à la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville, la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine de même que le Conseil intermunicipal de transport des Laurentides (CITL), désormais le Réseau de transport métropolitain, sont inclus dans ce rapport.

Ce surplus provient par ailleurs de la perception des droits de mutation, qui sont supérieurs de 360 000 $ aux estimations, et de la fin des activités du CITL, qui a permis dégager un montant de 240 000 $. Ce montant a été affecté à une réserve qui permettra de réduire le fardeau des citoyens dans l’éventualité d’une augmentation des coûts liés au transport en commun.

De fait, les organismes qui remplacent le CITL, soient l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain, estiment qu’ils devront majorer les coûts de façon importante au cours des prochaines années. Un montant de 500 000 $ a de plus, été affecté à une réserve destinée à la reconstruction du talus antibruit pour lequel la Ville est présentement en appel de la décision rendue dans le jugement de la Cour supérieure.

À titre indicatif, le conseil municipal étudie présentement diverses options pour régler ce dossier qui perdure depuis près de neuf ans.

« La santé financière de la Ville de Lorraine est excellente. Votre administration municipale travaille avec rigueur afin de rendre à la population des prestations de services à la hauteur de ses attentes en respectant les paramètres financiers qui lui sont propres. Et de ce fait, soyez assuré qu’elle redouble constamment d’efforts afin d’obtenir toutes les subventions qui lui permettront de moderniser ses infrastructures et de réduire ses dépenses de fonctionnement. Pour l’année 2017, ces subventions totalisaient plus de 1 550 000 $ », d’ajouter le maire Jean Comtois.

Le rapport financier consolidé 2017 est disponible au www.ville.lorraine.qc.ca