Réussite remarquable de la deuxième édition du Symposium Laurentide

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) est fier de souligner le succès retentissant de la deuxième édition du Symposium Laurentides, qui s’est déroulée sous le thème des « Laurentides réunies pour la parité ».

Cet événement d'envergure a rassemblé une diversité de participant(e)s et des intervenant(e)s prestigieux, engagé(e)s pour promouvoir la parité des femmes et des hommes en politique municipale.

Animé par Sylvie Fréchette, médaillée olympique, le Symposium a offert une tribune unique pour discuter des enjeux de la parité au sein des conseils municipaux et explorer des stratégies concrètes visant à accroître la représentation des femmes aux élections municipales de 2025. Les personnes présentes ont profité de présentations inspirantes, de débats stimulants et d’opportunités précieuses de réseautage précieuses.

Une prestigieuse conférencière et un conférencier émérite

La conférence de France Bélisle, mairesse sortante de la Ville de Gatineau, a été un moment fort de la journée. Cette conférence se voulait d’ailleurs sa première sortie publique depuis son départ de la mairie gatinoise. Sous le thème du courage, la première mairesse de l’histoire de la Ville de Gatineau a partagé son parcours et ses réalisations en tant que gestionnaire et femme politique.

Le conférencier Jean-Pierre Charbonneau, homme politique émérite, nous a transportés à travers l'histoire du Québec en partageant son expérience sur l'évolution du rôle des femmes en politique tout en proposant des pistes afin d’instaurer une parité politique plus équilibrée grâce à une réglementation adaptée.

Des panélistes d’ici et d’ailleurs

Des panélistes renommés ont également enrichi les échanges au cours de cette journée captivante. Colette Roy-Laroche, ancienne mairesse de Lac-Mégantic, s’est déplacée dans les Laurentides pour participer à un panel en compagnie de Lisa Poulin, mairesse de Blainville, et Kimberly Meyer, mairesses de Lac-Tremblant-Nord. Sous le thème « Trousse de survie pour femmes en politique », ces trois femmes engagées ont partagé des perspectives uniques et des expériences précieuses, éclairant ainsi l'auditoire sur les défis et les opportunités que la vie de politicienne peut apporter.

Dans un autre panel intitulé « La parité en politique : comment la valoriser ? », Elsie Lefebvre, ancienne conseillère municipale à la Ville de Montréal, Xavier-Antoine Lalande, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Colomban, ainsi que Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, ont offert des échanges riches et inspirants, mettant en lumière des perspectives diverses sur la parité en politique.

Femme politique et conférencière engagée, Vicki-May Hamm a contribué à créer une atmosphère positive et propice aux échanges constructifs, favorisant ainsi des discussions approfondies et enrichissantes.