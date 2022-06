Une somme de 100 000 $ pour la réalisation de trois projets locaux de vitalisation

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de la région des Laurentides, et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, sont fières d’annoncer qu’une somme de 100 000 $ a été accordée pour la réalisation de trois initiatives dans le cadre de l’Aide financière pour des projets locaux de vitalisation.

Ainsi, une aide financière de 50 000 $ est accordée à la Coopérative alimentaire de Val-des-Lacs, afin de procéder à la rénovation de l’enveloppe extérieure de l’épicerie du village pour assure la pérennité de ce service.

De même, un soutien de 50 000 $ à la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides viendra en appui à la construction d’une piste d’hébertisme d’une vingtaine de modules sur un terrain municipal à proximité d’un sentier pédestre menant à un belvédère.

Finalement, une subvention de 50 000 $ permettre à la municipalité d’Entrelacs d’embaucher une ressource pour produire et mettre en œuvre une stratégie d’action concernant les loisirs et la culture pour relancer l’implication bénévole des citoyens.

Cet appui financier s’inscrit dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. Il permettra d’agir sur le plan social, touristique ou culturel dans les milieux où l’indice de vitalité économique est plus faible.

« Pour notre gouvernement, il est essentiel de soutenir la vitalité de nos collectivités en appuyant des projets qui auront des retombées positives sur notre territoire. Le FRR est d’ailleurs un levier financier qui contribue à faire rayonner nos régions, à les rendre encore plus attrayantes et encore plus animées, et j’en suis fière ! », commente Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Je félicite les personnes qui permettent la réalisation de ces projets, car elles ont ce souci d’améliorer leur milieu dans votre communauté, vous contribuez à rendre la circonscription de Bertrand plus dynamique et attrayante. Au nom de vos concitoyennes et de vos concitoyens, un grand merci ! », conclut Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre responsable de la région des Laurentides.

Fait saillant :

Depuis 2020-2021, près de 6,1 millions de dollars ont été alloués pour appuyer 140 projets de vitalisation au Québec.