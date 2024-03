Document synthèse sur la gestion des barrages est disponible

Pour donner suite au succès du Webinaire du 6 décembre 2023 intitulé

« Naviguer dans les eaux de la gestion des barrages », les organismes de bassins versants (OBV) RPNS (Rouge, Petite Nation et Saumon) et Abrinord sont fiers d’annoncer la publication officielle d’un document synthèse portant sur les rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués dans la gestion des barrages.

Mis sur pied dans le cadre de la démarche de concertation sur la gestion des barrages anthropiques, le webinaire du 6 décembre dernier fut un véritable succès, avec la participation de plus de 150 participants et la présence de spécialistes et d’organisations tels que Pêche et Océans Canada, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), la MRC des Laurentides et plusieurs OBV. Lors du webinaire, les discussions ont porté notamment sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques à considérer lors d’activités d’entretien, de construction et de démantèlement des barrages.

Un document très attendu par les acteurs de l’eau

Grâce à une excellente collaboration entre les divers intervenants, le document synthèse offre une référence complète et instructive sur les rôles et responsabilités des intervenants dans la gestion des barrages, en plus d’offrir une section questions et réponses qui résume les interrogations des participants,des acteurs de l’eau et des gestionnaires des barrages soulevés lors du webinaire.

Par l’entremise d’une approche intégrée qui prend en considération les multiples dimensions de la gestion des barrages, ce document d'information s'avère un outil essentiel pour assurer une gestion efficace et responsable des barrages, en plus de répondre à un besoin pressant de la communauté impliquée dans la préservation et la gestion durable des ressources hydriques.