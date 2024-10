Plan stratégique 2025-2035 : Sainte-Thérèse consulte les résidents

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan stratégique 2025- 2035, la Ville de Sainte-Thérèse souhaite en présenter la première phase aux résidents et les consulter dans l’optique d’obtenir une priorisation des divers éléments de ce grand projet.

Cette consultation citoyenne est la suite du processus de planification stratégique pour lequel le conseil municipal, avec le précieux apport des membres de l’administration, a déterminé les valeurs et les orientations organisationnelles de la Ville.

La consultation, divisée en quatre très courts sondages de moins de cinq minutes, permettra de non seulement peser l’intérêt des résidents pour chaque élément de la planification stratégique de la Ville, mais aussi d’élaborer le plan d’action qui en découlera et qui guidera les activités de l’administration municipale pour les dix prochaines années.

Les brefs sondages sont liés aux quatre orientations retenues : vivre en harmonie avec notre environnement, créer un milieu de vie inspirant et inclusif, favoriser l’essor d’un Village attractif et être une organisation à l’écoute des citoyens. Ces orientations représentent les axes d’intervention qui permettront à la Ville de gérer son territoire et ses actifs dans l’optique de toujours répondre aux besoins des citoyens actuels sans perdre de vue la nécessité de construire la société de demain pour les générations futures.

Comment participer ?

Jusqu’au 18 novembre prochain, les personnes intéressées peuvent participer au citoyen.sainte- therese.ca dans l’onglet « Sondages en cours ». Des postes informatiques seront disponibles à la bibliothèque municipale pour répondre aux sondages et le personnel pourra venir en aide aux répondants au besoin.

« Cette consultation est l’opportunité pour les Thérésiennes et les Thérésiens de partager votre vision d’avenir et vos désirs pour la ville que vous chérissez. Grâce à votre apport, nous ciblerons les axes prioritaires sur lesquels intervenir afin de créer un milieu de vie à votre image et qui répond à vos besoins. Cette planification stratégique, élaborée en collaboration avec tous les résidents et partenaires, s’avérera cruciale pour les actions que nous poserons au cours de la prochaine décennie. Participez en grand nombre! », déclare le maire, Christian Charron.

Les répondants pourront également se prononcer sur les valeurs organisationnelles de l’administration municipale. Elles sont les attributs qui font de la Ville un maillon essentiel de la communauté thérésienne accompagnant ses différents partenaires dans la création d’un milieu de vie adaptés aux besoins changeants des résidents.