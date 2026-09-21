C'est jour de rentrée parlementaire pour les députés de la Chambre des communes

Économie et les partenariats commerciaux au cœur des débats

Les députés de la Chambre des communes reprennent leurs travaux lundi après la pause estivale, avec l'économie et les partenariats commerciaux au cœur des débats, dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis.

Le premier ministre Mark Carney a fait savoir que son gouvernement présentera, au cours de cette session parlementaire, certains des textes de loi les plus importants des dernières années.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Steven MacKinnon, a promis que des mesures législatives «importantes» en matière économique constitueront la «pièce maîtresse» de la session d’automne du Parlement.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, s’apprête à présenter un nouveau projet de loi visant à prolonger l’allègement de la taxe d’accise sur les carburants et prépare son budget d’automne.

Les libéraux caracolent en tête dans les sondages et disposent d’une majorité à la Chambre des communes.

Cette situation fait suite à une série de revirements politiques et d’élections partielles au cours des derniers mois, qui ont fait passer les libéraux d’une minorité à une faible majorité de 173 sièges.

Les partis d’opposition en ont fait les frais, avec un contrôle réduit sur l’ordre du jour parlementaire et des résultats en baisse dans les sondages.

Six sièges sont toujours vacants et feront l’objet d’élections partielles dans les mois à venir.

Les néo-démocrates ont perdu beaucoup de terrain lors des dernières élections et leur chef, Avi Lewis, n’occupe toujours pas de siège à la Chambre des communes.

Ils reviennent à Ottawa sans Alexandre Boulerice, qui a démissionné pour se présenter au provincial au Québec. Le NPD ne compte donc plus que cinq députés à Ottawa.

Au cours de l’été, le gouvernement fédéral a pris de nouvelles mesures pour rendre possible la construction d’un nouvel oléoduc sur la côte ouest.

M. Carney et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont annoncé en juillet avoir conclu un accord visant à soutenir la construction d’un futur oléoduc vers la côte sud de la Colombie-Britannique dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Entre-temps, le président américain, Donald Trump, a intensifié la pression commerciale sur le Canada et a continué à menacer sa souveraineté.

M. Trump a menacé d’aggraver la guerre commerciale qui ne cesse de s’intensifier d’ici la fin de l’année en imposant des droits de douane supplémentaires sur l’acier et les automobiles si les deux parties ne parviennent pas à conclure un accord.

L'équipe de négociation canadienne s’est retirée in extremis, en août, d’un accord potentiel avec la Maison-Blanche, estimant que ce qui était sur la table constituait un mauvais accord pour le Canada.

M. Carney, quant à lui, sillonne le monde à un rythme effréné, cherchant à renforcer rapidement les liens avec des pays autres que les États-Unis et à attirer leurs investissements au Canada.

M. Carney sera d'ailleurs à New York cette semaine pour des réunions dans le cadre des Nations unies, bien qu’il ne soit pas prévu qu’il s’adresse à l’Assemblée générale.

Le premier ministre devrait continuer à multiplier les déplacements cet automne, puisque plusieurs sommets sont prévus.

La Presse Canadienne