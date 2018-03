Zumbathon le 23 mars au profit de Centraide Laurentides

Les citoyens sont invités à participer en grand nombre au 6e Zumbathon de la Ville de Blainville qui se tiendra le 23 mars au profit de Centraide Laurentides.



L’activité se déroulera à 19 h 30 à l’école secondaire Lucille-Teasdale (située au 1275, boulevard Céloron). Elle sera animée par l’énergique Hanya Yassir et son équipe de Zumba Rive-Nord.



Les citoyens peuvent se procurer dès maintenant leurs billets sur le site Web blainville.ca (pour les résidents) ou au Centre récréoaquatique (paiement en argent comptant seulement). Le prix du billet est de 20 $ pour les personnes de 17 ans et plus et de 10 $ pour les jeunes de 8 à 16 ans. Il sera également possible d’acheter des billets sur place (en argent comptant seulement) le soir du Zumbathon.



Depuis 2007, les employés de la Ville de Blainville ont remis environ 182 000 $ à Centraide Laurentides. Cet organisme vient en aide à plus de 62 000 personnes dans le besoin.