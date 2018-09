800 000 $ pour soutenir les réseaux de sentiers de motoneige et de VTT du Québec

Une aide financière totale de 800 000 $ est allouée à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et à la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) pour les soutenir dans la gestion des réseaux de sentiers de véhicules hors route.



La ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, a annoncé cette somme supplémentaire de 400 000 $ pour chaque fédération pour l’année financière 2018-2019. Elle est accordée par l’entremise du volet « Sécurité et environnement » des programmes d’aide financière aux clubs de motoneigistes et aux véhicules tout-terrain du Québec.



Ce soutien financier permettra aux agents de liaison des fédérations qui travaillent dans les régions de continuer d’appuyer les clubs et les bénévoles dans la gestion des sentiers.



Citations



« La motoneige et le VTT comptent de très nombreux adeptes partout au Québec. Il est de notre devoir d’offrir des sentiers sécuritaires et de qualité qui sont de véritables moteurs de développement économique pour plusieurs régions. Ce soutien financier permettra aux fédérations d’utiliser leurs ressources financières afin de maximiser les efforts déployés sur le terrain pour favoriser la pérennisation des sentiers. Ensemble, nous contribuons donc de manière significative à la sécurité des adeptes et au dynamisme de l’industrie touristique québécoise. »

Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports



« Je salue le travail de tous ceux qui, sur le terrain, travaillent avec ardeur pour entretenir et développer le réseau de sentiers de véhicules hors route à travers le Québec. Par leur dévouement et leur engagement, ils contribuent de manière concrète à la vitalité économique ainsi qu’à la bonification de l’offre récréative de nos régions. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière



« La pratique de la motoneige en 2018 n’est plus celle de 1974… Notre activité nécessite de se conformer à diverses normes, ce qui est un défi de taille pour nos bénévoles des clubs. Le soutien des agents de liaison s’avère donc indispensable, et la FCMQ est fière de voir que cet important apport est reconnu par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports par la présente annonce de ce matin. »

Mario Gagnon, président de la FCMQ



« Les agents de liaison ont un rôle clé dans le développement et le maintien de notre réseau de sentiers unique. Grâce à eux, nous pouvons compter sur des sentiers sécuritaires. Et aujourd’hui, c’est une reconnaissance directe du gouvernement du Québec à l’égard du travail qu’ils accomplissent et nous leur en sommes très reconnaissants. »

Alain Decoste, président de la FQCQ