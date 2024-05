CISSS des Laurentides : Ouverture d’un nouveau site satellite à Mirabel

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier d’annoncer l’ouverture du site satellite Aire ouverte à Mirabel. Lors d'une journée portes ouvertes le 8 mai dernier, citoyens, jeunes, parents et partenaires de la municipalité ont eu l'occasion de découvrir les nouveaux locaux et les services offerts aux jeunes de 12 à 25 ans.

Situé dans les locaux du Carrefour Jeunesse-Emploi Mirabel, le site satellite Aire ouverte vise à soutenir les jeunes, leurs parents et leurs proches, en leur offrant un accompagnement bienveillant, dans un cadre sans jugement et confidentiel. Aire ouverte offre des services adaptés à la réalité des jeunes, notamment en santé mentale, en santé sexuelle, en dépendance et en difficultés d’adaptation diverses.

« Le programme Aire ouverte est un bel exemple des efforts déployés par notre gouvernement afin d’offrir plus de services aux jeunes du Québec. Partout où le programme est offert, il fait ses preuves. Ce nouveau point de service à Mirabel nous permettra de rejoindre encore plus de jeunes et de leur offrir des services qui leur sont particulièrement destinés, notamment en santé mentale, et ce, sans rendez- vous, dans des lieux qui ont été conçus pour eux et avec eux. Je suis très heureux de savoir que les jeunes de Mirabel et des alentours pourront désormais en bénéficier à leur tour », souligne M. Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Grâce à ce nouveau site satellite, nous ouvrons la porte à un plus grand nombre de jeunes du territoire des Laurentides en offrant des services de proximité et adaptés à leurs besoins. Je tiens également à remercier l’ensemble des employés et des partenaires qui se sont mobilisés et qui ont fait preuve d’une grande collaboration afin de faire une différence dans la vie des jeunes de la communauté », souligne Mme Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

L'emplacement du site satellite Aire ouverte à Mirabel a été déterminé sur la base d'une étude approfondie, réalisée en 2023 par la Corporation de développement communautaire (CDC) de Mirabel, en collaboration avec des partenaires intersectoriels. Cette analyse ciblée auprès des jeunes Mirabellois et portée sur leurs besoins spécifiques, a joué un rôle crucial dans le choix du site, garantissant ainsi que le projet réponde aux besoins de la communauté de la région des Laurentides.

Le site satellite Aire ouverte de Mirabel est accessible gratuitement, avec et sans rendez-vous.