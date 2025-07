Une entente pour améliorer l’accès aux chirurgies dans les Laurentides

Dans l'objectif d'optimiser l'accès pour la population laurentienne aux services chirurgicaux, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides annonce une nouvelle entente avec le centre médical spécialisé, l’Institut chirurgical Westmount inc., qui est axé sur les services en plastie.

La nouvelle entente vise à étendre les services de santé actuels en permettant d’augmenter le nombre de cliniques et de salles de chirurgies afin de diminuer les délais d’attente. Elle permet la prise en charge des premières consultations avec un spécialiste, d’offrir des soins liés à des problématiques de peau, à plusieurs problèmes liés aux mains (douleurs, tunnels carpiens, doigt gâchette, etc.) ainsi que certaines chirurgies du sein, dont les réductions mammaires.

Cette collaboration s’ajoute aux différentes actions déployées au cours de la dernière année ayant permis de réduire de façon significative les listes d’attente en chirurgie. Madame Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, souligne avec fierté cette performance : « Grâce à des blitz chirurgicaux, un suivi rigoureux des chirurgies réalisées et aux efforts soutenus des équipes, nous avons pu opérer près de 31 600 citoyens des Laurentides l’an dernier. Cela représente une augmentation remarquable de 16 % de notre productivité chirurgicale. Je suis très fière de ces résultats, puisqu’ils témoignent de nos efforts et de notre engagement à améliorer l'accès aux soins et aux services pour la population des Laurentides. ».

Il est important de rappeler que les demandes de consultation pour les diverses spécialités médicales, dont les chirurgies, nécessitent une référence de la part d’un médecin.