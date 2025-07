Élise Matthey-Jacques du CISSS des Laurentides reçoit un prix d'excellence

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides félicite chaleureusement Madame Élise Matthey-Jacques qui est récipiendaire d’un prix d’excellence en enseignement clinique de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE). Madame Matthey-Jacques est ergothérapeute au sein du CISSS des Laurentides, en plus d’être superviseure de stage et membre du conseil d’administration d’établissement du CISSS des Laurentides. Ce prestigieux prix lui a été remis en mai dernier, lors d’une cérémonie à Edmonton.

Le prix d’excellence reconnait le rendement exceptionnel en enseignement clinique et en mentorat auprès des étudiants. Il est remis à des personnes qui représentent un modèle pour inspirer les étudiants à exercer leur profession avec passion. La distinction reçue souligne donc la contribution remarquable de Madame Matthey-Jacques à la formation de la relève.

« L'apport de Madame Matthey-Jacques auprès des stagiaires est essentiel, car il insuffle rigueur et qualité à l'ensemble de nos services. Ce prix est non seulement un honneur pour elle, mais aussi un immense bénéfice pour nos usagers. C'est une distinction méritée et digne de mention. » souligne Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

La contribution des employés à la formation de la relève est inestimable et contribue à rendre les milieux de stages des endroits d’apprentissages stimulants. Annuellement, ce sont plus de 7 000 stages qui sont réalisés au CISSS des Laurentides.

Pour en apprendre plus sur les stages offerts au sein des installations de l’établissement, consultez la section « Stages et enseignement » du santelaurentides.gouv.qc.ca