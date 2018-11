Encore plus de raisons d'aimer Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de dévoiler les Coups de cœurs thérésiens, une liste des incontournables de la municipalité, présentée en primeur lors de la matinée des nouveaux résidents en octobre dernier.

Sainte-Thérèse se démarque de plus en plus dans les Basses-Laurentides. Elle peut entres autres compter sur la richesse de son patrimoine bâti et culturel, son impressionnant Marché gourmand et la Maison des métiers d’arts pendant les Fêtes, son Village rempli de commerces et restos de proximité des plus attirants, sa programmation estivale très enviable, et bien plus encore!

« Nous avons demandé à nos concitoyens et à nos employés de mettre leur chapeau de guide touristique et de nous dire spontanément ce qui, selon eux, définissait bien Sainte-Thérèse. Ce qu’ils aimeraient faire découvrir de leur Ville à un nouveau voisin, à des amis ou encore à des visiteurs. C’est ainsi que nous avons regroupé ces Coups de cœurs thérésiens, des éléments distinctifs qui font de Sainte-Thérèse un vrai petit trésor des Basses- Laurentides », indique Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Ainsi, parce qu’on aime Sainte-Thérèse, et qu’on veut que vous l’aimiez tout autant, vivez Sainte-Thérèse à travers les Coups de cœur thérésiens :

• La Bibliothèque municipale pour son espace foyer chaleureux et sa panoplie de conférences et d’ateliers gratuits.

• Le Village de Noël pour sa soirée de Grande Illumination et son spectacle pyromusical.

• Le Cabaret BMO Sainte-Thérèse pour sa salle de spectacle intime.

• La piscine du parc Richelieu pour sa terrasse sur le toit et sa pataugeoire pour enfants des plus enviables.

• La programmation des spectacles d’été pour ses trois séries de spectacles extérieurs gratuits.

• Le Jardin des Sources pour son sentier pédestre et sa verdure en pleine ville.

• Les Papilles - Événement gourmand urbain pour ses découvertes culinaires locales.

• Le Village pour ses restos et ses commerces de proximité.

• Le charme historique de la Ville pour ses nombreux lieux et bâtiments patrimoniaux.

Bonnes découvertes!