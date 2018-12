Les policiers de la MRC des Laurentides ont tenu un dîner méchoui mardi, le 27 novembre 2018 dernier. Plusieurs membres du personnel ainsi que des partenaires locaux ont pu déguster un excellent repas en échange d’une contribution volontaire.

Contribution volontaire

La viande a été cuite et fumée par l’agent Pier-Alex Poulin.

La somme amassée de 3700 dollars servira à offrir des cadeaux de Noël à des jeunes du centre jeunesse Huberdeau. Les cadeaux seront remis le 18 décembre 2018 lors de leur traditionnel dîner de Noël.

Le service de police tient à remercier les commerçants qui ont fourni la nourriture et les boissons ayant servi à la confection du repas : Métro Plus Ste-Agathe-des-Monts, Maxi Ste-Agathe-des-Monts et Restaurant le Fumet.

Notons également le don de 450 dollars provenant du fond humanitaire de l’Association des policiers provinciaux du Québec .